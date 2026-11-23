Hội trại sử dụng tối đa vật liệu bản địa tre, dừa để chuyển tải bản sắc văn hóa địa phương. Ảnh: QUỐC TUẤN

Hội trại là hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh trong gia đình và cộng đồng.

Lãnh đạo UBND phường Hội An Đông trao tặng sổ bảo hiểm xã hội cho người nghèo. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tham gia hội trại, 12 tổ dân phố trên địa bàn phường sử dụng tối đa vật liệu bản địa tre, dừa để chuyển tải bản sắc văn hóa địa phương; đồng thời chú trọng giảm thiểu rác thải nhựa, lan tỏa nếp sống xanh trong cộng đồng.

Hội trại nhằm tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của phường Hội An Đông, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh và nghĩa tình.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phường Hội An Đông trao bằng khen tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: QUỐC TUẤN

Dịp này, phường Hội An Đông trao bằng khen tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu; phối hợp nhà tài trợ trao 100 suất quà cho người dân khó khăn và 25 sổ bảo hiểm xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo.