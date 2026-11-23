Phường Hội An Đông khai mạc hội trại 'Văn hóa - đại đoàn kết'
Sáng 23/11, UBND phường Hội An Đông phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khai mạc Hội trại “Văn hóa - đại đoàn kết” năm 2026 với chủ đề “Sắc màu hội tụ, nghĩa tình lan tỏa”.
Hội trại là hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh trong gia đình và cộng đồng.
Tham gia hội trại, 12 tổ dân phố trên địa bàn phường sử dụng tối đa vật liệu bản địa tre, dừa để chuyển tải bản sắc văn hóa địa phương; đồng thời chú trọng giảm thiểu rác thải nhựa, lan tỏa nếp sống xanh trong cộng đồng.
Hội trại nhằm tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của phường Hội An Đông, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh và nghĩa tình.
Dịp này, phường Hội An Đông trao bằng khen tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu; phối hợp nhà tài trợ trao 100 suất quà cho người dân khó khăn và 25 sổ bảo hiểm xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phuong-hoi-an-dong-khai-mac-hoi-trai-van-hoa-dai-doan-ket-3359311.html