Phường Hoàng Mai xây dựng 'lá chắn' an toàn phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

Trang bị kỹ năng PCCC&CNCH cho hộ gia đình, cơ sở kinh doanh

Hội nghị Tuyên truyền công tác PCCC&CNCH đối với các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, hoạt động trên địa bàn phường Hoàng Mai năm 2026 đã được tổ chức ngày 9/10 tại Nhà văn hóa Tổ dân phố số 10.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Vũ Hùng Quân phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trần Oanh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Vũ Hùng Quân nhấn mạnh: “Thực tế cho thấy, các loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy, nổ do mật độ người sinh sống cao, hàng hóa dễ cháy, hệ thống điện phức tạp, lối thoát nạn còn hạn chế”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH, UBND phường Hoàng Mai luôn xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là ý thức, trách nhiệm của từng cơ sở, từng hộ gia đình.

Phó Trưởng Công an phường Hoàng Mai Mạch Huy Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Oanh.

Phó Trưởng Công an phường Hoàng Mai Mạch Huy Hoàng cho biết: “Nhiều vụ cháy xảy ra xuất phát từ những nguyên nhân rất quen thuộc như: sử dụng điện không an toàn, sắp xếp hàng hóa che kín lối thoát nạn, thiếu phương tiện chữa cháy ban đầu hoặc chủ quan trong công tác phòng ngừa. Khi sự cố xảy ra, việc thoát nạn và tổ chức chữa cháy ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Việc tổ chức hội nghị nhằm giúp các cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm pháp lý trong công tác PCCC&CNCH; nắm vững những quy định cơ bản của pháp luật về PCCC. Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng ngừa cháy, nổ, xử lý tình huống ban đầu, thoát nạn an toàn khi có sự cố xảy ra.”

Đông đảo người dân và đại diện cơ sở kinh doanh tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Oanh.

Tại hội nghị đồng chí Vũ Văn Sơn, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 12 đã phổ biến quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, trang bị những kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và cứu nạn, cứu hộ...

Chủ động “4 tại chỗ” qua phương án diễn tập PCCC thực tế

Ngay sau hội nghị tuyên truyền, UBND phường Hoàng Mai tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, với sự phối hợp của các lực lượng chức năng tại nhà số 53, ngõ 42/197 phố Thịnh Liệt (Tổ dân phố số 13). Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích mặt bằng 142m2/tầng, gồm 9 tầng nổi, 1 tầng bán hầm. Công trình có 32 căn hộ với khoảng 70 người thường xuyên sinh hoạt trong ngày.

Theo tình huống giả định, thời gian xảy ra cháy lúc 10h30, nguyên nhân cháy do sự cố xe dò dỉ xăng dầu gặp nguồn nhiệt tại tầng hầm.

Các lực lượng tham gia diễn tập tại ngõ 42/197. Ảnh: Trần Oanh.

Tham gia buổi diễn tập gồm lực lượng của UBND phường, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12, Công an phường, Quân sự, Nhân viên y tế, Công ty Điện lực Thanh Trì, Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, Đội dân phòng, Đoàn Thanh niên và người dân sinh sống trong tòa nhà. Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng xử lý tình huống của lực lượng tại chỗ; đồng thời là dịp để nhân dân trực tiếp theo dõi, nâng cao ý thức phòng ngừa và kỹ năng ứng phó với cháy, nổ.

Lực lượng tại chỗ đánh kẻng báo động cháy giả định. Ảnh: Trần Oanh.

Đánh giá và rút kinh nghiệm sau diễn tập, Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Hùng Quân đề nghị Công an phường, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12, các lực lượng chức năng ở khu dân cư, Tổ dân phố tiếp tục tập huấn, xây dựng các phương án thực tế để có thêm kỹ năng. Các lực lượng triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, bởi thời điểm xảy ra cháy là “thời điểm vàng” để cứu hộ.

Lãnh đạo UBND phường mong muốn các lực lượng và người dân thuần thục kỹ năng, đảm bảo đầy đủ phương tiện, sẵn sàng CNCH.

Di chuyển phương tiện, tài sản ra khỏi khu vực cháy trong tình huống giả định. Ảnh: Trần Oanh.

Trực tiếp tham gia diễn tập, ông Lê Văn Họa, Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy Tổ dân phố số 13 cho hay: “Với buổi diễn tập hôm nay, chúng tôi mong muốn nhân dân trong tổ dân phố chứng kiến những công việc thực tế để thực hiện tốt công tác PCCC tại gia đình, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Chúng tôi luôn tuyên truyền PCCC&CNCH tới nhân dân qua các nhóm Zalo, từng gia đình trang bị các phương tiện PCCC; mở lối thoát hiểm khi có cháy xảy ra. Đồng thời, lập nhóm Liên gia an toàn PCCC theo kế hoạch của Công an Thành phố”.

Triển khai đội hình phun nước dập lửa. Ảnh: Trần Oanh.

Đồng chí Mạch Huy Hoàng báo cáo kết quả thực hiện phương án. Ảnh: Trần Oanh.

Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Hùng Quân phát biểu rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập. Ảnh: Trần Oanh.