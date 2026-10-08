Phường Hoàng Mai vinh danh 29 gương 'Người tốt việc tốt', khen thưởng 19 cá nhân đạt giải

Lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

Ngày 8/10, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo phường Hoàng Mai trao thưởng cho những cá nhân đạt giải Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2026. Ảnh: Trần Oanh.

Năm 2026, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn phường được triển khai thiết thực, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quỳnh Trang nêu rõ: Phong trào thi đua lao động giỏi, sản xuất kinh doanh giỏi thu hút đông đảo doanh nghiệp và nhân dân tham gia. 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường ước đạt 1.861 tỷ đồng, bằng 74,03% dự toán. Tiêu biểu như ông Vũ Mạnh Lịch - Giám đốc Công ty CP Vận tải Thương mại Lịch Sự vừa sản xuất kinh doanh giỏi, tạo việc làm ổn định cho người lao động, vừa dành hàng trăm triệu đồng làm từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai trao danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2026 cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Trần Oanh.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững thành tích cao với 9/9 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Nhiều tấm gương tâm huyết sáng tạo như cô Lê Thị Thoa tận tâm với học sinh khuyết tật lớp học Linh hoạt; cô Đỗ Thị Vui tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, phường giải quyết việc làm cho 1.200 người lao động trong 8 tháng đầu năm; giải ngân tín dụng chính sách xã hội hiệu quả với dư nợ hàng tỷ đồng... Nhiều cá nhân tiêu biểu như bà Mã Thị Phương, bà Nguyễn Thị Tứ thường xuyên vận động quỹ từ thiện, trao học bổng, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng khó khăn, trẻ em mồ côi.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quỳnh Trang báo cáo kết quả phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và cuộc thi viết năm 2026. Ảnh: Trần Oanh.

Phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh được nhân dân hưởng ứng tích cực qua các việc làm thiết thực của ông Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Văn Tân, cán bộ, chiến sĩ công an phường. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân tiêu biểu như bà Trịnh Thị Dung.

Lực lượng công an phường với những hành động tận tụy vì nhân dân của Trung tá Vũ Quang, Đại úy Nguyễn Quốc Anh đã kịp thời giúp đỡ người dân hoạn nạn, trả lại tài sản đánh rơi. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, vận động hàng tỷ đồng xây dựng quỹ an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân lên những điều tốt đẹp từ những hành động bình dị

Tại hội nghị đã giao lưu với 4 nhân vật tiêu biểu là: ông Vũ Mạnh Lịch, cựu chiến binh, Tổ dân phố số 31; bà Lê Thị Thoa, giáo viên lớp học Linh hoạt; bà Nguyễn Thị Tứ, Tổ dân phố số 20 và Trung tá Vũ Quang, cảnh sát khu vực, Công an phường Hoàng Mai.

Qua những chia sẻ của 4 nhân vật, mọi người càng cảm nhận rõ hơn rằng việc tốt không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là sự tận tâm trong công việc thường ngày, sẵn sàng giúp đỡ người khác, một sự sẻ chia được duy trì bền bỉ, lựa chọn sống có trách nhiệm hơn với những người xung quanh. Chính những điều bình dị, giá trị tốt đẹp đó được nhân lên, lan tỏa và góp phần làm cho cộng đồng ngày càng nghĩa tình hơn.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Oanh.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến chúc mừng 29 gương “Người tốt, việc tốt” và cảm ơn các tác giả đạt giải thưởng. Đồng chí nhấn mạnh: “Sau sắp xếp, phường Hoàng Mai có quy mô lớn, địa bàn rộng, khối lượng công việc rất nhiều; cùng lúc giải quyết nhiều vấn đề về đô thị, hạ tầng, môi trường, giải phóng mặt bằng, giáo dục, an sinh xã hội.

Giao lưu với 4 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Oanh.

Chủ tịch UBND phường đề nghị đưa phong trào “Người tốt, việc tốt” thực sự trở về với đời sống hằng ngày của nhân dân. Phong trào “Người tốt, việc tốt” phải bắt đầu từ sự nêu gương của cán bộ và người đứng đầu. Đồng chí cũng mong rằng sẽ có thêm nhiều người quan sát, phát hiện và viết lại những câu chuyện ấy, để những điều tốt đẹp của Hoàng Mai không chỉ được làm, mà còn được biết đến, trân trọng và tiếp tục nhân lên.