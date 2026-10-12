Phường Hoàng Mai viết tiếp truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

Nhân chứng lịch sử “truyền lửa” cho thế hệ trẻ

Buổi tọa đàm do phường Hoàng Mai phối hợp với Trường THPT Trương Định tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2026).

Trong phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang nhấn mạnh, 80 năm - một chặng đường lịch sử đã được viết nên bằng lòng yêu nước, ý chí kiên cường, những chiến công và cả những hy sinh không thể nào quên. Những giá trị ấy không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn đang được trao truyền và tiếp nối trong cuộc sống hôm nay.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên, học sinh tham dự tọa đàm “80 năm – Vinh quang, tự hào người Chiến sĩ Thủ đô”. Ảnh: Trần Oanh.

Tại chương trình, các đại biểu và học sinh được gặp gỡ nhân chứng lịch sử đặc biệt, người đã trực tiếp chiến đấu, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc - Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Đinh Thế Văn. Năm 1954 khi mới 16 tuổi, ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; 18 năm sau, trên cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tên lửa 77, bác cùng đồng đội tiếp tục lập nên những chiến công xuất sắc, bắn rơi 4 máy bay B-52 trong 12 ngày đêm khói lửa bảo vệ bầu trời Hà Nội tháng 12/1972.

Đại tá, Anh hùng LLVTND Đinh Thế Văn (thứ hai, từ trái sang) giao lưu tại chương trình. Ảnh: Trần Oanh.

Là người trực tiếp chỉ huy chiến đấu tại trận địa Chèm năm ấy, Đại tá, Anh hùng LLVTND Đinh Thế Văn đã đưa các vị đại biểu, thầy cô giáo cùng các em học sinh trở lại thời khắc hào hùng. Đại tá kể về những trận đánh của Tiểu đoàn 77 và đặc biệt là cách mà những người lính phòng không Việt Nam nói chung và tinh thần chiến đấu của quân, dân Thủ đô vượt qua muôn vàn khó khăn, khắc chế vũ khí hiện đại của đối phương để làm nên những chiến công vang dội trên bầu trời Thủ đô.

Viết tiếp truyền thống anh dũng thời bình

Trong chiến tranh, lực lượng vũ trang Thủ đô đã anh dũng chiến đấu, không tiếc máu xương để bảo vệ từng tấc đất, từng khoảng trời thì trong thời bình, truyền thống ấy tiếp tục được phát huy qua những nhiệm vụ mới: Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Trần Oanh.

Trung tá Phạm Thành Long, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoàng Mai chia sẻ về sự tiếp nối, phát huy truyền thống của thế hệ đi trước trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ bình yên cho nhân dân.

Theo đó, lực lượng vũ trang Thủ đô và lực lượng vũ trang phường Hoàng Mai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập, xác định danh tính liệt sĩ. Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoàng Mai luôn thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội, Thành ủy và cấp ủy, chính quyền, nhân dân tin tưởng, giao phó: huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Trung tá Phạm Thành Long (ngoài cùng, bên trái) chia sẻ sự tiếp nối truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Trần Oanh.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang, tọa đàm là dịp để đại biểu, thầy cô giáo cùng học sinh nhìn lại chặng đường vẻ vang, lắng nghe những câu chuyện, ký ức từ những người trực tiếp sống, chiến đấu và cống hiến cho Thủ đô, đất nước. Qua đó, thêm hiểu giá trị của hòa bình, hy sinh của cha anh và truyền thống tự hào của người chiến sĩ Thủ đô.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai và Ban Giám hiệu nhà trường tặng hoa chúc mừng các khách mời. Ảnh: Trần Oanh.

Buổi tọa đàm là dịp gặp gỡ của ba thế hệ: Người từng đi qua chiến tranh, người tiếp nối truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô và người trẻ gửi gắm tình yêu Tổ quốc qua những giai điệu cách mạng. Ba câu chuyện, ba góc nhìn cùng hội tụ ở niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Chương trình khép lại trong không khí xúc động khi các khách mời cùng học sinh hòa giọng trong ca khúc “Hát mãi khúc quân hành”, góp phần lan tỏa truyền thống cách mạng và tình yêu Tổ quốc đến thế hệ trẻ.