Phường Hoàng Mai trao Huy hiệu Đảng cho hơn 300 đảng viên

Theo các Quyết định số 2861-QĐ/TU, 2862-QĐ/TU ngày 2-10-2026 và Quyết định số 3342-QĐ/TU, 3343-QĐ/TU ngày 28-10-2026, Đảng bộ phường Hoàng Mai có 316 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 (313 đồng chí được tặng, 3 đồng chí truy tặng). Cụ thể: 1 đồng chí Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng (trao tại nhà), 21 đồng chí 60 năm, 6 đồng chí 55 năm, 5 đồng chí 50 năm, 20 đồng chí 45 năm, 18 đồng chí 40 năm, 232 đồng chí 35 năm và 13 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Trần Oanh

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh chúc mừng các đồng chí vinh dự được đón nhận Huy hiệu Đảng và nhấn mạnh: “Mỗi mốc tuổi Đảng là dấu ấn của một chặng đường bền bỉ phấn đấu; mỗi tấm Huy hiệu Đảng gắn với những đóng góp và trách nhiệm của người đảng viên qua nhiều giai đoạn công tác, sinh hoạt và cuộc sống.

Đảng bộ phường Hoàng Mai trân trọng và biết ơn những cống hiến của các đồng chí. Bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần gương mẫu của các đồng chí là nguồn động viên quý báu, những bài học thiết thực để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ học tập và noi theo".

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Mai Nguyễn Công Hiệp trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Trần Oanh

Đồng chí Nguyễn Xuân Linh đề nghị các cấp ủy, chi bộ thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhất là các đồng chí cao tuổi, sức khỏe yếu, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm phù hợp với sức khỏe và điều kiện của mình.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến và Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Triệu Hải Vân trao Huy hiệu Đảng tới các đảng viên. Ảnh: Trần Oanh

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên cần quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng thông qua những câu chuyện, tấm gương đảng viên tại địa phương. Cùng với đó là bồi dưỡng lý tưởng, ý thức phấn đấu cho đoàn viên, thanh niên, phát hiện và giới thiệu quần chúng ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.

Thường trực Đảng ủy mong các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất người đảng viên, là tấm gương sáng trong gia đình và khu dân cư; tiếp tục góp ý, động viên, giúp đỡ đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu và sự đồng hành của các đồng chí sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ phường Hoàng Mai ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Linh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Trần Oanh

Đại diện cho hơn 300 đảng viên, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 17 Nguyễn Lệ Thanh, chia sẻ: “37 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là chặng đường với nhiều dấu mốc, niềm vui, khó khăn và những bài học đáng nhớ. Huy hiệu Đảng hôm nay không chỉ là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện mà còn nhắc nhở tôi tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, trách nhiệm. Còn sức khỏe, còn khả năng và được tổ chức, nhân dân tin tưởng, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, đóng góp, xứng đáng với niềm tin ấy".

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Linh và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Trần Oanh