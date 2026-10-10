Phường Hoàng Mai thành lập 5 phòng chuyên môn và 12 chi bộ

Đại biểu tham dự hội nghị công bố các quyết định. Ảnh: Trần Oanh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai đã công bố nghị quyết của HĐND phường về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường; quyết định của Đảng ủy phường về công tác cán bộ; quyết định của UBND phường về việc điều động, bổ nhiệm.

Theo đó, thành lập 5 phòng chuyên môn thuộc UBND phường Hoàng Mai trên cơ sở phân tách, chuyển giao các nhóm chức năng, nhiệm vụ của 3 phòng chuyên môn hiện có, bao gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường, Phòng Kinh tế; Phòng Nội vụ - Tư pháp, Phòng Văn hóa - Xã hội.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai trao quyết định và hoa cho các Trưởng, Phó phòng chuyên môn. Ảnh: Trần Oanh

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đinh Mai Linh - Trưởng Ban Xây dựng Đảng công bố Quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng trực thuộc Đảng ủy phường Hoàng Mai; các quyết định thành lập chi bộ trực thuộc, chỉ định chi ủy các chi bộ thuộc Đảng ủy phường. Cụ thể, thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Hoàng Mai, bao gồm: Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Cơ quan HĐND; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam; Chi bộ Trung tâm Chính trị; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND; Chi bộ Nội vụ - Tư pháp; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai trao quyết định và tặng hoa các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ Ban Xây dựng Đảng. Ảnh: Trần Oanh

Ngay sau hội nghị công bố, Đảng ủy phường Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận, văn phòng cấp ủy (1930-2026) và Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (1948-2026).

Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc nâng cao chất lượng tham mưu, phân quyền càng mạnh thì kiểm tra, giám sát càng phải chặt chẽ và kịp thời; tiếp tục coi cán bộ là khâu then chốt. Đồng thời, tăng cường phối hợp trong toàn hệ thống; chuyển đổi số phải trở thành phương thức làm việc thường xuyên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Oanh

Đồng chí đề nghị các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức tiếp tục tham mưu hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy chế làm việc, quy trình phối hợp, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức cơ sở đảng; tăng cường chính trị tư tưởng, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Thường trực Đảng ủy phường tặng hoa chúc mừng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy. Ảnh: Trần Oanh

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa; tạo điều kiện để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm; đổi mới công tác tham mưu, tổng hợp, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường đoàn kết và phối hợp giữa các cơ quan, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cục bộ, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.