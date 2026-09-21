Phường Hoàng Mai ra mắt mô hình 'Trường học văn minh, cộng đồng gắn kết'

Đây là hoạt động thực hiện theo Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 16-9-2026 của UBND phường Hoàng Mai, với mục tiêu tạo ra sự kết nối chặt chẽ hơn giữa nhà trường với chính quyền địa phương, lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể, gia đình và nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang phát biểu. Ảnh: Trần Oanh

Tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang nhấn mạnh, mô hình hướng tới xây dựng một môi trường học đường an toàn về an ninh trật tự, văn minh trong ứng xử, lành mạnh trong học tập và gắn bó với cộng đồng. Trong đó đặc biệt quan tâm tới phòng ngừa bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn trên không gian mạng và bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ có thể xảy ra trong đời sống xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động mô hình. Ảnh: Trần Oanh

Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Trưởng Công an phường Hoàng Mai cho biết, mục tiêu của mô hình là thắt chặt quan hệ gắn kết giữa nhà trường, gia đình, lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể địa phương, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lối sống văn thể mỹ và tinh thần sẻ chia trong mỗi học sinh. Thông qua mô hình này, Công an phường và Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ cùng tăng cường phối hợp để quản lý, bảo vệ an toàn cho các em cả trong lẫn ngoài nhà trường.

Ký kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an phường Hoàng Mai, Trường THCS Thịnh Liệt và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ảnh: Trần Oanh

Hiệu trưởng Trường THCS Thịnh Liệt Nguyễn Thị Minh Xuân cam kết cụ thể hóa các nội dung của mô hình thành những việc làm thiết thực hằng ngày; xây dựng quy tắc ứng xử văn minh, trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đồng thời, nhà trường phối hợp chặt chẽ với Công an phường và Ban đại diện cha mẹ học sinh để quản lý, giáo dục học sinh vững vàng về đạo đức, trong sáng về lối sống, nói không với bạo lực và tệ nạn xã hội.

Xây dựng môi trường học đường qua mô hình “Trường học văn minh, cộng đồng gắn kết”. Clip: Anh Vũ

Ngay sau Lễ ra mắt là giờ học ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Trung tá Phạm Minh Quân, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã cung cấp những thông tin hữu ích về các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ, qua đó, giúp các em học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.