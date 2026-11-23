Phát biểu tại Lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang cho biết: Thời gian qua, hệ thống nhà văn hóa, nhà hội họp trên địa bàn phường đã được quan tâm đầu tư, duy trì hoạt động và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Nhiều câu lạc bộ, nhóm sở thích hình thành và duy trì, góp phần tạo sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, hoạt động tại một số thiết chế văn hóa cơ sở chưa phong phú, việc khai thác hết công năng và sử dụng chưa hiệu quả; chưa hình thành lịch sinh hoạt thường xuyên và chưa thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt. Ảnh: Trần Oanh

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, việc xây dựng mô hình thí điểm nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở tại Nhà văn hóa Pháp Vân là cần thiết, nhằm đổi mới phương thức quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động.

Mô hình được triển khai với các nhóm hoạt động trọng tâm là: Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát triển văn hóa đọc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống; tổ chức hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị và cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang phát biểu, giao nhiệm vụ tại Lễ ra mắt. Ảnh: Trần Oanh

Để mô hình phát huy hiệu quả, đi vào nền nếp và có sức lan tỏa, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường chủ trì tổ chức và điều phối các hoạt động của mô hình; phối hợp củng cố các câu lạc bộ, hướng dẫn chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm mô hình duy trì thường xuyên.

Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa Pháp Vân và TDP số 11 chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động, quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị. Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân tham gia.

Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàng Mai Trịnh Văn Quang báo cáo tổng kết Cuộc thi xây dựng video clip “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên nền tảng số. Ảnh: Trần Oanh

Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, kịp thời tham mưu UBND phường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình. Trên cơ sở kết quả thí điểm, đánh giá khả năng nhân rộng tại các nhà văn hóa, nhà hội họp khác trên địa bàn phường.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quỳnh Trang đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động; tổ chức các hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Mỗi người dân Pháp Vân nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung hưởng ứng, tham gia các hoạt động tại Nhà văn hóa; chủ động đề xuất những nội dung sinh hoạt phù hợp với nhu cầu, sở thích của cộng đồng.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các tổ dân phố đạt giải. Ảnh: Trần Oanh

Tổ trưởng TDP số 11 Lê Hồng Phong cho rằng, việc ra mắt mô hình thí điểm tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở có ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động tại nhà văn hóa, nhà hội họp. “Chúng tôi sẽ phát huy vai trò nòng cốt của TDP và các tổ chức đoàn thể trong việc đoàn kết nhân dân; vận động các gia đình cùng thực hiện nếp sống văn minh. Đồng thời, khuyến khích người cao tuổi, thanh thiếu niên, phụ nữ và các nhóm dân cư tham gia, đóng góp ý kiến để các hoạt động tại nhà văn hóa, nhà hội họp ngày càng phong phú, phù hợp và hiệu quả”- ông Lê Hồng Phong chia sẻ.

Người dân trải nghiệm các tiện ích số thiết yếu. Ảnh: Trần Oanh

Tại sự kiện, đồng chí Trịnh Văn Quang, Phó Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội phường Hoàng Mai, Phó Ban Tổ chức cuộc thi, báo cáo tổng kết Cuộc thi xây dựng video clip “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên nền tảng số phường Hoàng Mai, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Ban Tổ chức trao 10 giải cho các TDP. Một giải Nhất thuộc về TDP số 20, hai giải Nhì thuộc về TDP số 8 và 32; ba giải Ba thuộc về TDP số 11, 39, 38; 4 giải Khuyến khích thuộc về TDP số 4, 13, 21, 36.

Thế hệ trẻ đọc sách tại tủ sách cộng đồng. Ảnh: Trần Oanh