Phường Hoàng Mai phổ biến những điểm mới về Luật Đất đai và thừa kế

Ngày 5-11, tại Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, UBND phường Hoàng Mai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai 2024, Luật Thủ đô, Luật Trợ giúp pháp lý và một số nội dung cơ bản về thừa kế. Hội nghị thu hút đông đảo cán bộ, chuyên viên, người lao động cùng Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận và hòa giải viên 41 tổ dân phố tham gia.

Bà Trần Thị Anh Thư, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp UBND phường Hoàng Mai phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: HM

Trực tiếp tuyên truyền tại hội nghị, bà Nguyễn Minh Thu, Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3, Sở Tư pháp Hà Nội đã nhấn mạnh một số quy định mới liên quan đến quyền của người sử dụng đất. Theo đó, Luật Đất đai năm 2024 bổ sung chủ thể sử dụng đất là: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt định cư ở nước ngoài. Luật này không quy định “hộ gia đình” là một nhóm người sử dụng đất riêng. Tuy nhiên, quyền sử dụng đất chung của các thành viên hộ gia đình vẫn được bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Đông đảo đại biểu và cán bộ 41 tổ dân phố cùng người dân tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Oanh

Đáng chú ý, báo cáo viên thông tin rõ các quy định về quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Theo đó, người sử dụng đất được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất và lợi ích từ các công trình phục vụ cho việc sử dụng đất; được nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ cải tạo, phục hồi đất bị thoái hóa, ô nhiễm, nâng cao chất lượng đất. Khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất được bồi thường về đất, tài sản, nhà ở và công trình gắn liền với đất; được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất; đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm; được bố trí tái định cư khi phải di chuyển chỗ ở. Đồng thời được tham gia ý kiến, cung cấp thông tin và giám sát việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện nếu quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Bà Nguyễn Minh Thu, Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3, Sở Tư pháp Hà Nội phổ biến những điểm mới về Luật Đất đai và thừa kế. Ảnh: Trần Oanh

Song song với lĩnh vực đất đai, bà Nguyễn Minh Thu cũng thông tin sâu về việc cân nhắc hình thức thừa kế thay vì tặng cho; thời điểm mở thừa kế; di sản thừa kế; các loại di chúc (di chúc miệng, di chúc bằng văn bản); 4 nội dung chủ yếu của di chúc; những người làm chứng; người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc (con chưa thành niên; cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên không có khả năng lao động); 4 trường hợp áp dụng thừa kế theo pháp luật; hàng thừa kế và thứ tự ưu tiên...

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tuyên truyền pháp luật tại hội nghị. Ảnh: Trần Oanh

Phát biểu kết luận sự kiện, bà Trần Thị Anh Thư, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp UBND phường Hoàng Mai đề nghị: “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân tiếp tục nâng cao nhận thức, chủ động học tập, tìm hiểu, tự giác chấp hành các quy định pháp luật, tích cực vận động gia đình cùng thực hiện. Mỗi gia đình là một điểm sáng, mỗi tổ dân phố là một cộng đồng văn minh, kỷ cương và trách nhiệm”.