Phường Hoàng Mai linh hoạt giải bài toán nhà hội họp

Chủ động rà soát, ghi nhận ý kiến

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Hoàng Mai sắp xếp lại các tổ dân phố từ 87 còn 41. UBND phường đã tổ chức rà soát tổng thể hiện trạng, pháp lý và nhu cầu sử dụng hệ thống nhà hội họp. Đồng thời, ban hành các quyết định giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quản lý cơ sở nhà đất, tài sản công; thành lập Ban Chủ nhiệm quản lý nhà hội họp tổ dân phố để quản lý, khai thác và sử dụng đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang thông tin về quản lý, sử dụng nhà hội họp trên địa bàn. Ảnh: Trần Oanh

Để giải quyết những vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng nhà hội họp, UBND phường đã tổ chức hội nghị chuyên đề để đại diện các tổ dân phố nêu ý kiến, đề xuất. Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang cho biết: “Trong 41 tổ dân phố, có 29 tổ có nhà hội họp; 12 tổ chưa có nhà hội họp và đang sinh hoạt tại một số điểm do phường bố trí. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao đã rà soát cụ thể diện tích, cơ sở vật chất hiện có, hạng mục xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa hoặc thay mới. Phường đã giao Phòng Kinh tế cùng với Ban Quản lý dự án khảo sát, đối với những nội dung thay thế được thì sẽ triển khai luôn. Những thay thế lớn và chi phí cao, phường sẽ nghiên cứu làm dự án".

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 8 Lê Trọng Thủy nêu đề xuất nhà hội họp tại hội nghị. Ảnh: Trần Oanh

Từ thực tế sinh hoạt tại cơ sở, ông Lê Trọng Thủy, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 8 kiến nghị: “Nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ là trước mắt tiếp tục được sử dụng số 90 phố Giáp Nhị (trụ sở của Ban Chỉ huy Quân sự) làm nơi sinh hoạt, đến khi đơn vị này chuyển đi thì bàn giao lại cho tổ". Cũng gặp khó khăn về địa điểm hội họp, Tổ dân phố số 26 mượn phòng sinh hoạt cộng đồng tại tầng 1 tòa nhà CT1 (khu tái định cư Đền Lừ). Tuy nhiên, phòng chỉ rộng khoảng 30m2 nên không kê được bàn ghế cố định. Mỗi lần họp, tổ phải đi thuê bàn ghế. Vì thế, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 26 Nguyễn Đắc Quýnh kiến nghị phường làm việc với Ban quản lý tòa nhà để giao phòng này cho tổ sử dụng, mua sắm bàn ghế. Đồng thời, đề xuất Ban quản lý tòa nhà bố trí thêm phòng bên cạnh rộng khoảng 100m2. Cùng chung kiến nghị, do nhà hội họp xuống cấp nặng và chật hẹp nên Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 25 Vũ Văn Tĩnh đề xuất UBND phường cho xây dựng lại nhà hội họp.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 26 Nguyễn Đắc Quýnh kiến nghị giao phòng sinh hoạt cộng đồng cho tổ. Ảnh: Trần Oanh

Bên cạnh vấn đề mặt bằng, đối với các tổ dân phố không có nguồn xã hội hóa đã có ý kiến đề nghị phường hỗ trợ kinh phí. Cụ thể, ông Phạm Ngọc Quế, Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 13 đề xuất phường hỗ trợ tiền điện, nước trong quá trình tổ sinh hoạt tại nhà hội họp. Trong khi đó, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 35 Vũ Xuân Tiến kiến nghị UBND phường hỗ trợ kinh phí hoặc trang bị bổ sung cho nhà sinh hoạt cộng đồng tòa nhà CT1 Gelexia Riverside hệ thống trang thiết bị thiết yếu (âm thanh, màn hình LED, đèn chiếu sáng sân khấu).

Linh hoạt giải pháp, đáp ứng nguyện vọng nhân dân

Những ý kiến, đề xuất của các tổ dân phố đã được Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quỳnh Trang giải đáp và thông tin kịp thời. Cụ thể, đối với đề xuất của Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 8, hiện nay phường đang làm thủ tục chuyển giao Trạm Y tế phường Thịnh Liệt cũ cho Ban Chỉ huy Quân sự phường, đồng thời phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô để chuyển thành đất quốc phòng. Khi Ban Chỉ huy Quân sự chuyển đi, phường sẽ bàn giao lại số 90 Giáp Nhị cho Tổ dân phố số 8. Với đề xuất của Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 26, đồng chí Nguyễn Quỳnh Trang đề nghị Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường liên hệ với đơn vị quản lý nhà để làm việc với UBND phường bố trí cho tổ có nơi sinh hoạt.

Tổ dân phố số 13 tổ chức Tết Trung thu 2026 cho trẻ em tại nhà hội họp. Ảnh: Ngọc Quế

Liên quan đến địa giới hành chính, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quỳnh Trang thông tin, sau khi thực hiện sắp xếp lại, địa giới các nhà hội họp có một số thay đổi. Ví dụ nhà hội họp của Tổ dân phố số 24 hiện nằm trong địa giới Tổ dân phố số 25. Phường đã và đang nghiên cứu bố trí các nhà hội họp về đúng địa giới hành chính, thuận lợi cho người dân. UBND phường dự kiến cải tạo và chuyển đổi công năng của Trường Mầm non Thịnh Liệt trước đây thành nhà hội họp cho dân cư; sắp xếp lại khu vực hội họp của Tổ dân phố số 25 đảm bảo hợp lý.

Tổ dân phố số 35 tổng kết hè 2026, trao thưởng học sinh giỏi tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Xuân Tiến

Đối với những tổ dân phố chưa có nhà hội họp đề xuất xây dựng mới, phường sẽ căn cứ vào quỹ đất, nguồn lực và quy hoạch. Hiện nay, phường đã đưa vào nghiên cứu 3 dự án nhà hội họp và dự kiến triển khai trong năm 2027, đó là nhà hội họp Tổ dân phố số 29, 31, 32. Phường đã họp với lãnh đạo các khu dân cư để xin ý kiến về chủ trương và tổng thể mặt bằng. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp, Ban Quản lý dự án sẽ hoàn thiện hồ sơ để đưa vào quyết định chủ trương đầu tư. Đối với những tổ còn lại, phường tiếp tục rà soát quỹ đất. Đối với những nhà hội họp không có nguồn xã hội hóa, phường vẫn hỗ trợ tiền điện, nước.

Thiếu nhi tham gia sân chơi cuối tuần tại nhà hội họp Tổ dân phố số 9. Ảnh: Trần Oanh

Liên quan đến việc cải tạo, sửa chữa nhà hội họp, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao đã khảo sát cụ thể và báo cáo UBND phường. Phường đã trang bị máy vi tính cho 41/41 tổ dân phố phục vụ hoạt động tại cơ sở và chuyển đổi số. Với những khó khăn trước mắt như sửa chữa điện, nước, lắp internet, phường khắc phục ngay để nhân dân có nơi sinh hoạt ổn định. Mặt khác, đối với các tổ đang sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu chung cư, UBND phường làm việc với Ban quản trị để xác định rõ trách nhiệm, bảo đảm việc sử dụng ổn định và đúng mục đích.