Phường Hoàng Mai: Lan tỏa tinh thần 'Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc' tại giải chạy Báo Hànộimới

Khẳng định ý nghĩa của giải chạy, phát biểu tại Lễ khai mạc chung kết, đồng chí Nguyễn Quỳnh Trang, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh: Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng của phường Hoàng Mai đã phát triển rộng khắp và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ các câu lạc bộ đi bộ, chạy bộ, các đội bóng chuyền, cầu lông, yoga cho đến phong trào rèn luyện thân thể tại các nhà văn hóa, tổ dân phố, các trường học đều thu hút hàng ngàn lượt người tham gia thường xuyên.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. Ảnh: Trần Oanh.

Sự hiện diện đông đảo của các đoàn vận động viên hôm nay chính là minh chứng sinh động nhất cho sức sống mãnh liệt của phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, khẳng định tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” luôn được thắp sáng trong mỗi người dân Hoàng Mai.”

Về quy mô, Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ hai của phường Hoàng Mai thu hút sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ các trường, đơn vị và tổ dân phố trên địa bàn.

Lãnh đạo phường và người dân tham gia chạy hưởng ứng. Ảnh: Trần Oanh.

Sau những giờ phút thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã tiến hành trao 75 giải tập thể và cá nhân cho các vận động viên; trong đó Tổ dân phố số 23 xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn khối Tổ dân phố.

Chung kết giải chạy Báo Hànộimới không chỉ là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, cọ xát, nâng cao thành tích thi đấu thể thao mà còn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa các khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường.

Các vận động viên tranh tài tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới phường Hoàng Mai lần thứ hai - Vì hòa bình năm 2026. Ảnh: Trần Oanh.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị tại cơ sở, bà Ngô Thu Châu, Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 23 cho hay: “Chúng tôi luôn duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao cho mọi lứa tuổi. Bên cạnh các đội dưỡng sinh, dân vũ, văn nghệ dành cho người lớn tuổi, các bạn trẻ cũng thường xuyên tập luyện chạy bộ vào mỗi buổi sáng và tích cực tham gia các giải chạy do thành phố triển khai".

Tham gia Chung kết giải chạy Báo Hànộimới hôm nay, Tổ dân phố có 6 vận động viên (3 nam, 3 nữ) đạt được thành tích rất ấn tượng với 6 giải: Nhất toàn đoàn, Nhất đồng đội Nam, Nhất đồng đội nữ, Nhì cá nhân nữ, Ba cá nhân nữ, Ba cá nhân nam.

Hơn 200 vận động viên đại diện cho các khối sôi nổi tranh tài trên đường chạy. Ảnh: Trần Oanh.

Hòa chung niềm vui chiến thắng, vận động viên Đinh Ngọc Bảo Nghĩa (sinh năm 2007, Tổ dân phố số 2, phường Hoàng Mai) thuộc khối lực lượng vũ trang chạy nội dung 5.250m đạt giải Nhất cá nhân và giải Nhất đồng đội phấn khởi cho biết: “Em lựa chọn chạy bộ và đá bóng để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực và cải thiện vóc dáng. Em sẽ luôn hưởng ứng các phong trào thể thao và mong muốn cùng các bạn trẻ lan tỏa lối sống tích cực này đến cộng đồng".

Dưới đây là một số hình ảnh trao giải Chung kết giải chạy Báo Hànộimới phường Hoàng Mai lần thứ Hai - Vì hòa bình năm 2026:

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hoàng Mai Triệu Hải Vân trao giải cho các vận động viên khối trường học. Ảnh: Trần Oanh.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang trao giải cho các đơn vị khối Tổ dân phố. Ảnh: Trần Oanh.

Đồng chí Trịnh Văn Quang, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàng Mai trao giải cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: Trần Oanh.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Hà Anh Quyết trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Trần Oanh.