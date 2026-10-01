Phường Hoàng Mai làm chủ công nghệ số và AI để học tập suốt đời

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang cho biết: “Thực hiện Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 22/9/2026 của UBND thành phố Hà Nội, phường Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 25/9/2026 để tổ chức, triển khai các hoạt động của Tuần lễ học tập suốt đời với các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Các đại biểu và học sinh tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: Trần Oanh.

Nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội sâu rộng, đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống thiết thực, các hoạt động hưởng ứng cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, gắn với Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10, giới thiệu những tấm gương ham học, cách học hiệu quả, sản phẩm và sáng kiến có thể áp dụng trong học tập, công việc và đời sống.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Oanh.

Các nhà trường phát huy thư viện, tủ sách, học liệu số; tổ chức đọc sách, tự học, trải nghiệm và vận dụng kiến thức phù hợp với từng lứa tuổi.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cập nhật kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng số... Các cơ sở giáo dục và tổ dân phố giới thiệu những địa chỉ, chương trình, cơ hội học tập sẵn có để người dân có thể tiếp tục học sau tuần lễ. Ưu tiên những mô hình thiết thực, tiết kiệm và có thể duy trì lâu dài...

Các đại biểu cùng học sinh thực hiện nghi thức tại Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: Trần Oanh.

Để Tuần lễ thực sự có ý nghĩa, cô Nguyễn Thị Minh Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Thịnh Liệt đề nghị toàn trường đẩy mạnh tinh thần tự học, tự bồi dưỡng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đồng thời, tăng cường học đi đôi với hành, gắn kiến thức với thực tiễn thông qua các hoạt động trải nghiệm; phát triển văn hóa đọc, khai thác hiệu quả thư viện, học liệu số và tài liệu phù hợp. Cùng với đó là sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, văn minh, có trách nhiệm; duy trì tinh thần học tập suốt đời, không chỉ trong Tuần lễ, mà trong suốt năm học.

Học sinh Trường THCS Thịnh Liệt giới thiệu sách tại chương trình. Ảnh: Trần Oanh

Với tinh thần “Thực học, thực hành – Làm chủ công nghệ – Kiến tạo tương lai số”, Hiệu trưởng nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Thịnh Liệt tích cực hưởng ứng Tuần lễ bằng những hành động cụ thể, thiết thực; cùng xây dựng nhà trường trở thành ngôi trường học tập, chia sẻ tri thức, sáng tạo và không ngừng đổi mới.

Học sinh các lớp hưởng ứng hoạt động “Đổi sách lấy cây” ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Trần Oanh.

Ngay sau lễ khai mạc là các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 của Trường THCS Thịnh Liệt như: Tuyên truyền và giới thiệu sách nhằm tiếp thêm ngọn lửa đam mê tri thức trong mỗi học sinh. Tiếp nối là hoạt động Đổi sách lấy cây, mỗi cuốn sách được trao đi không chỉ mang theo tri thức mà còn gieo thêm mầm xanh cho môi trường.