Phường Hoàng Mai khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Từ sáng sớm, trời mưa, rét nhưng nhiều công dân đã đến Trạm Y tế phường Hoàng Mai để thực hiện khám sơ tuyển sức khỏe. Tại đây, các thành viên Hội đồng NVQS phường tiếp đón, hướng dẫn công dân điền thông tin, dẫn vào các phòng khám...

Các công dân xếp hàng để khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027. Ảnh: Trần Oanh

Trung tá Nguyễn Nhân Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hoàng Mai thông tin: Trong đợt sơ tuyển sức khỏe này mục tiêu bảo đảm tốt về chất lượng, vượt số lượng yêu cầu số công dân cho khám tuyển sức khỏe tại Hội đồng khám sức khỏe NVQS do Thành phố tổ chức.

Trung tá Nguyễn Nhân Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoàng Mai động viên các công dân. Ảnh: Trần Oanh

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch này, Hội đồng NVQS phường chỉ đạo chặt chẽ tổ chức sơ tuyển công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ ở các tổ dân phố, địa bàn dân cư trên 4 nội dung: chính trị, đạo đức; văn hóa; sức khỏe; diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ, đồng thời bình cử các công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng quy định.

Phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS, Ban Chỉ huy Quân sự đã tham mưu, trực tiếp triển khai chỉ đạo và thực hiện nội dung, biện pháp các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật, phù hợp với địa phương, giao quân đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng và an toàn, tiết kiệm.

Công dân được hướng dẫn điền thông tin. Ảnh: Trần Oanh

Theo Ban Chỉ huy Quân sự, phường có tổng nguồn 2.683 nam công dân thuộc diện rà soát. Trong đó, 854 công dân đủ điều kiện sơ tuyển, số còn lại được tạm hoãn. Năm 2027, phường Hoàng Mai được Thành phố Hà Nội giao 42 chỉ tiêu (36 quân sự, 6 công an). Đến thời điểm hiện tại có gần 40 công dân viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Y bác sĩ kiểm tra thị lực cho công dân. Ảnh: Trần Oanh

Vừa hoàn thành các nội dung khám sơ tuyển, anh Vũ Anh Dương (18 tuổi, Tổ dân phố số 29) phấn khởi cho biết: “Cách đây hơn 2 tuần, tôi đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tôi mong muốn được ở lại trong đơn vị để phục vụ và phát triển bản thân, rèn cho mình tính kỷ luật”.

Cán bộ y tế đo huyết áp, khám sức khỏe cho công dân. Ảnh: Trần Oanh

Cùng chung tâm thế tự tin, anh Cù Sỹ Hoàn (sinh năm 2002, Tổ dân phố số 29) vừa hoàn thành các nội dung kiểm tra sức khỏe chia sẻ: “Cách đây vài năm, tôi được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự do học tập. Giờ đây, khi đã hoàn thành việc học, với chiều cao 1,65m, nặng 70 cân, kết quả kiểm tra thị lực, huyết áp đều đạt chỉ số tốt, thể hình cân đối, sức khỏe ổn định, tôi hy vọng được bước tiếp vào vòng khám tiếp theo, sẵn sàng thực hiện trách nhiệm với Tổ quốc”.

Thành viên Hội đồng NVQS phường phát tiêu chuẩn cho công dân. Ảnh: Trần Oanh

Theo kế hoạch, đợt khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 diễn ra từ ngày 9-11 đến 14-11-2026. Sau khi hoàn thành, Hội đồng NVQS phường sẽ tổng hợp, thông báo công khai kết quả đến công dân và các tổ dân phố; chuẩn bị tốt các bước khám tuyển tiếp theo, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu Thành phố giao.