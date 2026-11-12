Phường Hoàng Mai huy động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo hơn 1,1 tỷ đồng

Ngày 12-11, phường Hoàng Mai tổ chức chương trình Chung tay Vì người nghèo và An sinh xã hội năm 2026. Phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội, đồng chí Triệu Hải Vân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong năm 2026, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã thường xuyên chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với chính quyền, cơ quan, đoàn thể cùng chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố rà soát và tổ chức trao tặng hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhiều phần quà thiết thực, giá trị hàng trăm triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Triệu Hải Vân phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội. Ảnh: Trần Oanh

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và An sinh xã hội năm 2026, nhân dân và cán bộ phường đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố 300 triệu đồng.

Cùng với đóng góp cho Quỹ của thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai đã phối hợp với UBND phường triển khai kế hoạch vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 18-10 đến 18-11-2026. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm và nhân dân đã tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” phường Hoàng Mai trên 550 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Triệu Hải Vân và Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Hùng Quân tiếp nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp, đơn vị. Ảnh: Trần Oanh

Tại chương trình, nhiều đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ với tổng số tiền trên 600 triệu đồng để tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ nhiều hơn đối với các hộ cận nghèo, các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, khó khăn đột xuất trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Công Hiệp và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến trao quà hỗ trợ cho đại diện các Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố có hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Công Hiệp và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến trao hỗ trợ cho đại diện các Ban Công tác Mặt trận. Ảnh: Trần Oanh

Phát biểu cảm ơn và động viên tại chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến cho biết: Trong dịp cao điểm “Vì người nghèo” năm nay, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và cán bộ các tổ dân phố, phường đã hỗ trợ 6 hộ cận nghèo, 146 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 213 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ chữa bệnh, sửa chữa nhà ở, trao tặng xe đạp, xe lăn cho những người cần được giúp đỡ. Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền vận động đợt cao điểm Vì người nghèo năm 2026 của phường Hoàng Mai đạt trên 1 tỷ 100 triệu đồng.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trần Oanh

Ghi nhận và cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân, đồng chí Nguyễn Lê Hiến nhấn mạnh: “Chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là nhiệm vụ của một tháng cao điểm hay một chương trình vận động mà là trách nhiệm thường xuyên, lâu dài của cấp ủy, chính quyền và cả cộng đồng. UBND phường tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố để nắm chắc hoàn cảnh người dân, chủ động kết nối các nguồn lực, chăm lo hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn”.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai tiếp nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp, đơn vị. Ảnh: Trần Oanh