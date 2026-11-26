Cải tạo ngõ ngách và tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy

Trong hai ngày (26 và 27-11), HĐND phường Hoàng Mai tổ chức 8 Hội nghị Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Tại buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 4, ông Hoàng Ngọc Thoa, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố (TDP) số 14 đề nghị: “Việc trang trí, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh phường Hoàng Mai trên tuyến đường 2,5 và dọc bờ sông Sét còn hạn chế, cần có lộ trình thực hiện cụ thể hơn”.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 4 HĐND phường Hoàng Mai. Ảnh: Trần Oanh

Ông Phạm Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng Ban Công tác Mặt trận TDP số 16 phản ánh đặc thù khu dân cư Tân Mai có ngõ ngách nhỏ hẹp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Nhiều tủ, hòm đựng phương tiện chữa cháy tại các điểm ngõ đã cũ, han gỉ. Do đó, ông Tuấn kiến nghị UBND phường rà soát tổng thể hiện trạng tủ đựng phương tiện phòng cháy chữa cháy và hệ thống kẻng báo động tại các TDP để đầu tư, giúp lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.

Ở góc độ hạ tầng dân sinh, bà Lương Thị Dung, Bí thư Chi bộ TDP số 15 mong muốn dự án cải tạo các ngõ ngách trong tổ được triển khai đồng bộ từ tháng 12, chú trọng giải phóng mặt bằng và thống nhất phương án thi công để giảm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

Cử tri Lương Thị Dung kiến nghị về cải tạo ngõ ngách và đất công. Ảnh: Trần Oanh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh đã trực tiếp giải đáp nhiều nhóm kiến nghị chung cũng như các đề xuất cụ thể của cử tri. Liên quan đến quản lý đất công và quy hoạch, phường đã rà soát các quỹ đất công, kể cả các điểm nhà vệ sinh công cộng tại khu vực Tân Mai để phân loại. Đối với kiến nghị cải tạo đường ngõ, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng dân sinh, phường đã rà soát 4 dự án cải tạo ngõ ngách trong khu dân cư và mở 4 gói thầu (trên tổng số 9 gói thầu toàn phường). Gói thầu tại khu vực Đơn vị bầu cử số 4 có tổng mức đầu tư 101 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ ngày 1-12.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh giải đáp các nhóm kiến nghị của cử tri. Ảnh: Trần Oanh

Trả lời ý kiến của cử tri Hoàng Ngọc Thoa, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Vũ Hùng Quân cho biết phường tiếp thu và giao Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thông tin xây dựng kế hoạch cụ thể phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Trao đổi về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, ông Vũ Hùng Quân cho biết phường đã chỉ đạo Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phối hợp Phòng Kinh tế tổng hợp rà soát, đưa vào dự toán năm 2027 và phấn đấu trước tháng 1-2027 đầu tư thay thế bình chữa cháy hư hỏng, hết hạn, đồng thời bổ sung điểm chữa cháy công cộng tại các ngõ sâu trên 50 mét, phương tiện chuyên dụng khó tiếp cận.

Chủ động triển khai đường 727, rà soát các điểm sạc xe điện

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đơn vị bầu cử số 7, các cử tri quan tâm nhiều đến hạ tầng giao thông, chỗ sạc xe điện, khu vui chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng.

Về hạ tầng, ông Vũ Xuân Tiến, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP số 35 đề nghị UBND phường chỉ đạo phòng chuyên môn khảo sát vỉa hè phía 727 thuộc tòa CT1 để lắp đặt trụ sạc và trụ đổi pin xe điện ngoài trời và quy hoạch thêm điểm, bãi đỗ ô tô.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri Tổ đại biểu số 7 HĐND phường Hoàng Mai. Ảnh: Trần Oanh

Cùng khu vực, ông Trương Văn Minh, Tổ trưởng TDP số 36 đề nghị sớm hoàn trả mặt bằng nguyên trạng và sửa chữa khu vui chơi chung liên quan đến tuyến đường Gamuda 727. Cử tri đề nghị phường hỗ trợ thêm đường truyền wifi, bàn kê máy tính và có hướng đầu tư, cơ chế phù hợp cho nhóm nhà sinh hoạt cộng đồng.

Trước ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Lê Hiến đã nhấn mạnh sẽ tiếp thu, giải quyết và theo dõi đến cùng các kiến nghị của cử tri. Trả lời các ý kiến liên quan đến tuyến đường 727, phường đã rà soát để đề xuất thành phố cho phép chủ động triển khai bằng nguồn thu của địa phương kết hợp đề xuất hỗ trợ từ thành phố. Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ nối thông ra đường bờ kênh và đường Đỗ Mười.

Cử tri Vũ Xuân Tiến đề xuất lắp đạt trạm sạc xe điện. Ảnh: Trần Oanh

Hiện, dự án đang ở bước thiết kế bản vẽ, chuẩn bị tổ chức thi công; phường phấn đấu trình phê duyệt dự án tại kỳ họp HĐND vào tháng 12 tới để bố trí vốn triển khai trong năm 2027, với tổng nguồn lực dự kiến hơn 400 tỷ đồng.

Về đề xuất lắp đặt trạm sạc, đổi pin xe điện, phường sẽ giao Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường cùng TDP khảo sát thực tế các vị trí vỉa hè, điểm ven đường thuận lợi để đề xuất thành phố xem xét, chấp thuận.

Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Lê Hiến trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Trần Oanh

Đối với phản ánh của cử tri TDP 36 về khu vui chơi chung tại khu Gamuda chậm cải tạo, ông Nguyễn Lê Hiến cho biết sẽ kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan và ấn định lộ trình, thời hạn xử lý cụ thể để thông tin lại cư dân.

Liên quan đến phòng sinh hoạt cộng đồng tại các khu chung cư, phường chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn làm việc với chủ đầu tư để phối hợp sử dụng; giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin rà soát việc hỗ trợ kết nối mạng phục vụ hoạt động của TDP khi đã trang bị máy tính.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến cho biết, sau hội nghị, phường sẽ tiếp tục rà soát, thông tin đầy đủ các nội dung chưa trao đổi trực tiếp để người dân theo dõi và giám sát.