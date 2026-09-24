Phường Hoàng Mai dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Khu phức hợp y tế trước ngày 30/9

Áp dụng cơ chế đặc thù, nhân dân đồng thuận cao

Dù diện tích đất nông nghiệp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi không lớn, chỉ 2 hộ liên quan (1 hộ có diện tích đất phải thu hồi 180m2 và 1 hộ có 4,2m2), song công tác cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện nghiêm túc theo luật định. Trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Hùng Quân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Triệu Hải Vân cùng các lực lượng và đại diện khu dân cư, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nguyễn Kiều Hưng đã đọc 2 quyết định của UBND phường về việc cưỡng chế thu hồi đất.

Đại diện phường Hoàng Mai đọc 2 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ gia đình. Ảnh: Trần Oanh.

Chia sẻ tại buổi cưỡng chế, ông Trương Đức Cường, cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư - hạ tầng cho biết: “Phường thực hiện bồi thường theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội. Đây là dự án khẩn cấp, nhanh, đặc thù được nhân đôi hệ số bồi thường về đất, do vậy 99% các hộ dân ủng hộ dự án này và có đơn xin nhận tiền đền bù.”

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận của tổ dân phố số 39 Nguyễn Thế Hùng cho biết: “Lãnh đạo khu dân cư, tổ dân phố đã tuyên truyền tới hơn 400 hộ dân trong tổ dân phố về dự án trọng điểm. Mọi người đều đồng thuận và chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước, chỉ có 2 trường hợp chưa chấp hành nên hôm nay phường cưỡng chế theo quy định”.

Ngõ 587 đường Tam Trinh - lối dẫn vào dự án Khu phức hợp y tế tại phường Hoàng Mai. Ảnh: Trần Oanh.

Ông Nguyễn Văn Tịnh (Tổ dân phố Hưng Phúc, phường Yên Sở) là Đội trưởng Đội Sản xuất số 7 chia sẻ, Đội có 164 hộ nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án; các hộ dân đã nhận tiền đầy đủ. Hộ gia đình ông có 257m2 đất trong diện giải phóng mặt bằng, cũng đã nhận tiền. Người dân cũng mong dự án khu phức hợp y tế của thành phố sớm được triển khai trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Thực hiện công khai, minh bạch

Dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi – Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 16/01/2026, đồng thời chấp thuận chủ trương thực hiện Dự án BT,HT&TĐC độc lập phục vụ triển khai dự án. Dự án có tổng diện tích khoảng 85.660,8m2. Trong đó, diện tích đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khoảng 14.049,1 m2. Diện tích phải thực hiện thu hồi đất khoảng 71.612m2, liên quan đến 489 hộ gia đình, cá nhân (409 hộ đất nông nghiệp và 80 hộ đất ở).

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình của hộ dân đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Ảnh: Trần Oanh.

Do đây là dự án nhằm xây dựng mô hình chăm sóc sức khoẻ toàn diện, đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội, tạo lập cộng đồng kết nối, Đảng bộ và chính quyền phường Hoàng Mai xác định việc triển khai các công việc hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ dự án là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. UBND phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng phòng, ban, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phường Hoàng Mai rà soát kỹ lưỡng, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi. Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại được thực hiện kiên trì, liên tục, với phương châm "gần dân, sát dân, lắng nghe dân, giải quyết trên cơ sở đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân".

Phường Hoàng Mai quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/9/2026. Ảnh: Trần Oanh.

Nhờ đó, đối với 489 hộ gia đình, UBND phường Hoàng Mai đã ban hành 486 Quyết định phê duyệt phương án. Bao gồm: 409 phương án sử dụng đất nông nghiệp, 76 hộ sử dụng đất ở và 1 phương án có công trình, tài sản trên đất bị thu hồi; còn 4 phương án UBND phường đang hoàn thiện quy trình giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, UBND phường đã thực hiện chi trả tiền đối với 433 hộ gia đình trong phạm vi dự án, có 431 hộ chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền cho 53 hộ (trong đó đã có 47 hộ ký bàn giao mặt bằng) và phê duyệt phương án đối với 4 hộ còn lại theo quy định. Phường Hoàng Mai quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội đúng hạn, trước ngày 30/9/2026.