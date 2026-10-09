Phường Hoàng Mai đồng hành, tìm kiếm cơ hội phát triển cùng doanh nghiệp

Tối 9-10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai tổ chức Chương trình gặp mặt doanh nghiệp phường Hoàng Mai nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến chia sẻ: Phường Hoàng Mai đang đứng trước giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và yêu cầu mới. Cùng với quá trình hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân sẽ xuất hiện thêm nhiều nhu cầu, thị trường và cơ hội hợp tác mới.

Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Lê Hiến phát biểu tại Chương trình gặp mặt doanh nghiệp phường Hoàng Mai. Ảnh: Trần Oanh.

Trong hành trình phát triển đó, doanh nghiệp không đứng bên ngoài, mà chính là lực lượng trực tiếp tạo nên sự phát triển. Chính quyền phường muốn đứng bên cạnh doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ, cùng tìm kiếm cơ hội phát triển.

Từ tinh thần đó, phường Hoàng Mai xác định tập trung vào 4 nội dung: Lắng nghe thực chất, những nội dung thuộc thẩm quyền phải được xem xét, xử lý với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp; xây dựng môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng; tăng cường kết nối doanh nghiệp ngay trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành lâm thời Hội Doanh nghiệp phường Hoàng Mai. Ảnh: Trần Oanh.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến cũng mong các doanh nghiệp tích cực hơn nữa trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, phát triển xanh. Đồng thời, chăm lo tốt hơn cho người lao động; giữ gìn môi trường, văn minh đô thị; chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và góp sức giải quyết những vấn đề chung của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo thể hiện quyết tâm đồng hành cùng Hội Doanh nghiệp phường Hoàng Mai. Ảnh: Trần Oanh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường đã trao quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp phường Hoàng Mai. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; chịu sự quản lý nhà nước của UBND phường và các đơn vị liên quan. Tiếp theo đó là ra mắt những thành viên đầu tiên của Hội.

Đại diện thành viên Hội Doanh nghiệp phường Hoàng Mai, bà Nguyễn Thị Thu Khoa, Giám đốc Công ty Cổ phần HĐB Hà Nội chia sẻ: “Mỗi doanh nghiệp trên địa bàn có một lĩnh vực, thế mạnh riêng. Nếu chúng ta có cơ hội gặp nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau khi phù hợp, cùng nhau chia sẻ nguồn lực và kết nối cơ hội, tôi tin rằng những cuộc gặp mặt như hôm nay sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Hoàng Mai”.

Nghi thức phát động: Chương trình kết nối Chính quyền – Cộng đồng doanh nghiệp – Đồng hành - Phát triển. Ảnh: Trần Oanh.

Việc thành lập Hội Doanh nghiệp phường Hoàng Mai là dấu mốc quan trọng, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng gắn kết, năng động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường.