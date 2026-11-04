Phường Hoàng Mai: Củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, đáng sống

Các đại biểu và cư dân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Trần Oanh

Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 35 Vũ Xuân Tiến cho biết: Tổ dân phố số 35 quản lý trên 1.100 hộ gia đình (hơn 4.000 nhân khẩu) tại 3 phân khu: Tòa nhà chung cư CT1, CT3 và Khu nhà ở thấp tầng liền kề.

Để hóa giải khó khăn sau sáp nhập, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Cấp ủy Chi bộ, Tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận đã thiết lập cơ chế quản trị phối hợp đồng bộ “4 Nhà”, thực hành phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, đạt kết quả nổi bật trên 4 lĩnh vực. Qua bình xét năm 2026, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 96,8%; Tổ dân phố số 35 giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng Tổ dân phố số 35. Ảnh: Trần Oanh

Đồng thời, Tổ dân phố số 35 đi đầu về chuyển đổi số, hỗ trợ cư dân sử dụng VNeID, eTax Mobile, iHanoi, dịch vụ công trực tuyến và cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Cán bộ và nhân dân 3 phân khu đóng góp đầy đủ các loại quỹ năm 2026 tổng cộng 77.220.000 đồng.

Phát biểu tại Ngày hội, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Linh ghi nhận những kết quả Tổ dân phố số 35 đã đạt được. Để tiếp tục phát huy, đồng chí đề nghị Cấp ủy Chi bộ, Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể tiếp tục củng cố đoàn kết, tạo sự đồng thuận từ cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gần dân, sát dân, lắng nghe và có trách nhiệm với ý kiến chính đáng của nhân dân. Ban Công tác Mặt trận phát huy vai trò tập hợp, vận động, kết nối các hộ gia đình; quan tâm cả những người mới đến sinh sống.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Linh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Oanh

Bên cạnh đó, đưa việc xây dựng đời sống văn hóa đi vào thực chất. Bà con tiếp tục gìn giữ nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội; thực hiện tốt quy tắc ứng xử ở nơi công cộng, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quan tâm giáo dục con cháu về lòng nhân ái, sự hiếu thảo và trách nhiệm với cộng đồng.

Để chung sức xây dựng tổ dân phố văn minh, an toàn, sạch đẹp, mỗi hộ gia đình giữ sạch khu vực trước cửa nhà, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; không lấn chiếm không gian chung; chấp hành quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Cấp ủy chi bộ, Tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận cần lựa chọn những việc còn khó, những vấn đề bà con quan tâm để tập trung vận động, giải quyết...

Đồng chí Nguyễn Xuân Linh cũng đề nghị khu dân cư thường xuyên rà soát, nắm chắc các hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, trẻ em cần được hỗ trợ và các gia đình gặp biến cố đột xuất để kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ. Đồng thời, phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện chuyển đổi số.

Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 35 Vũ Xuân Tiến báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Trần Oanh

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 35 Vũ Xuân Tiến đã phát động phong trào thi đua xây dựng Tổ dân phố đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc năm 2027.

Đại biểu phường và cư dân Tổ dân phố số 35 giao lưu tại Ngày hội. Ảnh: Trần Oanh