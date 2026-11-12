Phường Hoàng Mai chung tay hỗ trợ người nghèo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hình thế rãnh gió Tây trên cao, chiều tối và đêm nay tại khu vực Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ trưa chiều mai mưa giảm, miền Bắc ấm lên nhanh.