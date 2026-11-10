Phường Hoàng Liệt triển khai cải tạo công viên, vườn hoa

Với hơn 4,8 triệu thửa đất được xây dựng cơ sở dữ liệu, đạt 99,73% tổng số thửa đất trên bản đồ địa chính, Hà Nội đang từng bước hình thành hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Điều này sẽ giúp người dân và doanh nghiệp không phải nhiều lần kê khai, cung cấp những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.