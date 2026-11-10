Phường Hoàng Liệt triển khai cải tạo công viên, vườn hoa
Trước thực trạng nhiều hộ gia đình dựng lều lán kinh doanh quanh khu vực hồ Linh Đàm tiếp giáp đường Linh Đường không đảm bảo mỹ quan đô thị. Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Hoàng Liệt đã ban hành thông báo đến các hộ dân đang quản lý và sử dụng khu đất tiếp giáp với đường bao quanh khu vực hồ, yêu cầu di dời tài sản, công trình, vật kiến trúc, tài sản trên đất, cây cối hoa màu, máy móc thiết bị ra khỏi phạm vi thực hiện dự án trước ngày 13/10/2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-hoang-liet-trien-khai-cai-tao-cong-vien-vuon-hoa-246261110212551655.htm