Phường Hoàng Liệt tìm hướng phát triển văn hóa, thương mại và du lịch

Tại buổi gặp gỡ các doanh nhân địa phương gần đây, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt Nguyễn Trường Sơn cho biết, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý và phát triển địa phương. Với lợi thế về vị trí và kết nối giao thông, Hoàng Liệt đang kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực thương mại, du lịch tại khu vực Hồ Linh Đàm.

Một góc chùa Bằng. Ảnh TA

Xung quanh hồ Linh Đàm có tới 11 cơ sở tôn giáo, tiêu biểu như: Chùa Bằng (Linh Tiên Tự) tọa lạc tại thôn Bằng A, nổi tiếng với bảo tháp Báo Ân; chùa Tứ Kỳ; chùa Linh Đường (Liên Đàm Tự); chùa Tựu Liệt; và Miếu Gàn nằm tại làng Bằng Liệt, di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật quốc gia được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng năm 1993, gắn liền với truyền thuyết thủy thần và đạo lý tôn sư trọng đạo; làng nghề bún ốc Tứ Kỳ nổi.

Chùa Tứ Kỳ là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo của cộng đồng địa phương. Chùa có thư viện phục vụ nhu cầu đọc và tìm hiểu tài liệu Phật giáo. Chùa tổ chức các khóa tu, hoạt động thiền và các lớp học ngoại ngữ, thư pháp và võ quyền miễn phí. Chùa được xếp hạng di tích nghệ thuật cấp quốc gia ngày 16 tháng 1 năm 1995.

Chùa Bằng hay chùa Linh Tiên được xây dựng vào giữa thế kỷ XVIII. Đến đầu thế kỷ XIX, bài minh trên chuông chùa (Linh Tiên tự chung), do Nguyễn Đăng Sổ, Đốc học trấn Nam Định, soạn vào tháng Chín năm Minh Mạng thứ 6 (1825), đã ca ngợi: “Chùa Linh Tiên của xã Bằng Liệt, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, đạo Sơn Nam là nơi danh lam phúc đức nổi tiếng trong rừng thiền một phương từ lâu”.

Điểm đến hấp dẫn

Nói đến Hoàng Liệt, Hồ Linh Đàm là một trong những địa danh tạo nên dấu ấn riêng của khu vực. Với diện tích mặt nước khoảng 74 ha, hồ vừa góp phần điều hòa môi trường, vừa mở ra khoảng không gian thoáng đãng giữa những khu dân cư đông đúc. Từ mặt hồ rộng, những dải cây xanh ven bờ đến nhịp sống thường ngày của người dân, Linh Đàm mang một nét riêng, nơi thiên nhiên vẫn hiện diện giữa tốc độ đô thị hóa nhanh của phía Nam Hà Nội.

Miếu Gàn, di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật quốc gia (1983). Ảnh: TA

Nhờ kết nối giao thông thuận lợi và hạ tầng đô thị tương đối đồng bộ, khu vực hồ Linh Đàm có điều kiện phát triển các hoạt động dịch vụ gắn với cảnh quan mặt nước, từ cà phê, ẩm thực đến các không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao ngoài trời. Nếu được khai thác hợp lý, hồ có thể trở thành điểm kết nối giữa các hoạt động vui chơi, thư giãn và trải nghiệm đời sống đô thị, góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ của Hoàng Liệt, đồng thời phát huy giá trị của không gian xanh trong khu dân cư.

Nhắc đến ẩm thực Hoàng Liệt, bún ốc Tứ Kỳ là món ăn gắn với truyền thống ẩm thực của làng Tứ Kỳ. Sức hấp dẫn của món ăn nằm ở nước dùng chua dịu từ mẻ, vị ngọt của ốc và sắc đỏ của cà chua. Ăn cùng bún rối, rau sống và hoa chuối thái mỏng, bún ốc Tứ Kỳ mang hương vị dân dã, góp phần lưu giữ nét riêng trong văn hóa ẩm thực địa phương.

Làng Bằng Liệt (phường Hoàng Liệt) xưa nổi tiếng với vải quả ngon nhất Kinh kỳ đã đi vào câu ca:

"Vải ngon thì nhất làng Bằng,

Khắp thành Hà Nội hỏi rằng đâu hơn".

Vải Bằng còn được đề cập đến trong Dư địa chí của Nguyễn Trãi. Đại Nam nhất thống chí giải thích rõ hơn: "Quả vải các xã Trường Cát, Cát Đông đều có, duy các xã Thanh Liệt và Bằng Liệt là tốt nhất, có lệ thượng tiến".

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt, ông Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: AT

Theo chính quyền địa phương, Hoàng Liệt hội tụ nguồn tài nguyên phong phú, từ không gian sinh thái xanh mát của hồ Linh Đàm rộng lớn đến hệ thống di tích văn hóa lịch sử giá trị như Miếu Gàn, chùa Tứ Kỳ....

"Đây là nền tảng vững chắc để Hoàng Liệt đẩy mạnh phát triển toàn diện các loại hình du lịch sinh thái, thương mại và dịch vụ đô thị chất lượng cao. Cấp ủy, chính quyền trân trọng kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư hãy đến với Hoàng Liệt để cùng khai phá tiềm năng", Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt, ông Nguyễn Trường Sơn, chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, địa phương vừa khởi công dự án xây dựng, cải tạo công viên, vườn hoa khu vực hồ Linh Đàm, quy mô khoảng 11ha, tổng mức đầu tư hơn 146,8 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng bổ sung không gian xanh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của khoảng 80.000 người dân và khu vực lân cận. Cùng với quá trình chỉnh trang đô thị, khu vực quanh hồ đang dần trở thành điểm vui chơi, thư giãn được giới trẻ Hà Nội lựa chọn vào dịp cuối tuần.

Bên cạnh đó, Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A được kỳ vọng sẽ cải thiện năng lực kết nối giao thông giữa Hoàng Liệt và khu vực trung tâm Hà Nội. Theo thiết kế, tuyến đường rộng 90m, gồm 16 làn xe, trong đó có 10 làn tuyến chính và 6 làn song hành, với tốc độ thiết kế 80km/h.

Hồ Linh Đàm đang được ví như “nàng công chúa ngủ quên”. Ảnh: TA

Trao đổi về tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa, Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Ngọc Thủy nhấn mạnh, Miếu Gàn hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành “điểm đến Hoàng Liệt” nhờ gắn bó mật thiết với cuộc đời, nhân cách của thầy giáo Chu Văn An, biểu tượng ngàn đời của đạo làm thầy và truyền thống hiếu học. Di tích không chỉ có không gian, diện tích thuận lợi về giao thông, kết nối với tuyến phố Linh Đường mà còn chứa đựng dư địa lớn để phát triển du lịch học đường, du lịch trải nghiệm di sản.

Theo Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn du lịch quốc tế PYS Trần Sỹ Sơn, Miếu Gàn, các đình, chùa và hồ Linh Đàm, làng nghề bún Tứ Kỳ hoàn toàn sở hữu tiềm năng to lớn để vươn mình trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa không gian sinh thái và văn hóa tâm linh cùng với quần thể các cơ sở tôn giáo xung quanh.

Tuy nhiên, theo ông Trần Sỹ Sơn, để đánh thức trọn vẹn giá trị vốn có, nơi đây cần bàn tay quy hoạch của một "kiến trúc sư" không chỉ giỏi chuyên môn mà còn am hiểu sâu sắc về lịch sử, văn hóa bản địa. Một chiến lược bài bản sẽ giúp kết nối không gian mặt nước nên thơ của hồ Linh Đàm với các di tích lịch sử nổi tiếng địa phương, làng nghề bún truyền thống.