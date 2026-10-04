Phường Hoàng Liệt tích cực triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục không gian Quốc lộ 1A

Dự án đầu tư xây dựng Trục không gian Quốc lộ 1A.

Dự án đầu tư xây dựng Trục không gian Quốc lộ 1A (đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ) đi qua địa bàn phường Hoàng Liệt có chiều dài 2.102m, mặt cắt ngang quy hoạch 90m. Đây là khu vực cửa ngõ giao thương huyết mạch, mật độ dân cư đông đúc, lịch sử quản lý đất đai đan xen phức tạp qua nhiều thời kỳ, tạo nên áp lực giải phóng mặt bằng rất lớn cho chính quyền cơ sở.

Theo Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn, tổng diện tích đất phải thu hồi lên tới 110.265m². Cơ cấu đất thu hồi được phân định gồm: 11.674m² đất ở đô thị liên quan đến 194 hộ gia đình, cá nhân; 1.166m² đất nông nghiệp thuộc diện quản lý, canh tác của 4 hộ dân; 93.231m² đất công gồm 18 thửa do UBND phường Hoàng Liệt trực tiếp quản lý; 4.015m² đất công trình liên quan đến 7 tổ chức, đơn vị.

Xác định dự án là công trình trọng điểm của thành phố nhằm kết nối hạ tầng giao thông huyết mạch, chỉnh trang diện mạo đô thị, giảm thiểu ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Thủ đô, chính quyền địa phương đã phát động đợt cao điểm với các nội dung và mốc thời gian cụ thể.

Về công tác đăng ký bàn giao: Thời gian tiếp nhận đăng ký bàn giao mặt bằng bắt đầu từ ngày 1-10-2026 đến hết ngày 15-10-2026 tại trụ sở UBND phường Hoàng Liệt (bộ phận giải phóng mặt bằng của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng).

Với chính sách hỗ trợ và quyền lợi: Phường Hoàng Liệt huy động các tổ công tác trực tiếp phối hợp với các hộ gia đình, cá nhân để đo đạc, kê khai, xác nhận hiện trạng và nguồn gốc đất. Mọi quyền lợi hợp pháp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc các chính sách khen thưởng, ưu tiên đều được bảo lưu, tính toán đầy đủ, chính xác và minh bạch.

Song song đó, công tác dân vận, tuyên truyền đang được địa phương đẩy mạnh toàn diện với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cán bộ cơ sở bám sát địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, vận động các tổ chức, hộ gia đình phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm vì lợi ích chung của Thủ đô và địa phương.