Phường Hoàng Liệt thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn

Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Liệt phối hợp với Trung tâm Dạy nghề VAIDE tổ chức chương trình trao tặng quà tri ân các cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh, thân nhân người bị ảnh hưởng chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên phường Hoàng Liệt tặng quà các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TA

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tận tay 30 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tới các hội viên và gia đình chính sách. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Liệt trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp thương binh và người khuyết tật Việt Nam, Trung tâm Dạy nghề VAIDE cùng các nhà hảo tâm. Sự sẻ chia thiết thực này thể hiện trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời động viên các thương bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Song hành cùng công tác tri ân người có công, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đoàn thể và trường học trên địa bàn phường Hoàng Liệt cũng tích cực chăm lo cho trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường, đại diện Chi hội Phụ nữ các tổ dân phố đã đến thăm hỏi, động viên trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Hội đã trao 2 suất quà (mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng, tổng kinh phí 3.000.000 đồng) từ nguồn của Hội LHPN thành phố và Hội LHPN phường dành tặng các em.

Tiếp nối hoạt động chăm lo cho đàn em thân yêu, tuổi trẻ phường Hoàng Liệt đã phối hợp cùng mạnh thường quân tổ chức thăm hỏi 3 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Bùi Duy Khanh làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến từng gia đình, ân cần động viên và trao tặng mỗi em một suất quà trị giá 600.000 đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng đợt cao điểm chăm lo cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu, Ban Giám hiệu, Hội Cha mẹ học sinh cùng các thầy cô giáo Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái và các nhà hảo tâm cũng đã nhanh chóng vào cuộc. Những phần quà ý nghĩa kết hợp tiền mặt hỗ trợ sinh hoạt cùng bánh Trung thu, đồ dùng học tập thiết yếu đã được trao tận tay 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 27 triệu đồng, kịp thời tiếp thêm động lực để các em đón mùa trăng trọn vẹn và vững bước tới trường.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thăm hỏi, động viên trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HL

Những phần quà từ các hội đoàn thể, nhà trường chứa đựng tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của cả cộng đồng. Chuỗi hoạt động đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống MTTQ, các đoàn thể và nhà trường trong công tác đảm bảo an sinh xã hội.