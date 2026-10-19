Phường Hoàng Liệt tập trung tháo gỡ 'nút thắt' giải phóng mặt bằng

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn (người đội mũ) trực tiếp phụ trách GPMB dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường. Ảnh: TA

Nhận thức rõ điều này, Đảng ủy phường Hoàng Liệt đã trực tiếp chỉ đạo UBND phường thành lập và kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cùng các Tổ công tác GPMB đối với các dự án trọng điểm. Cách làm của phường Hoàng Liệt không đi theo lối mòn hành chính chung chung mà bám sát từng thửa đất, từng hộ dân.

UBND phường đã phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng số tiền trên 30,7 tỷ đồng cho chuỗi các dự án: Tổ hợp nhà ở, thương mại Hoàng Dương; Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất HH-01 (dự án đã hoàn thành GPMB và chính thức khởi công); Tuyến đường giáp đường sắt Bắc - Nam và hồ Linh Đàm (đoạn Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Liệt); Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Điểm sáng trong triển khai thời gian qua là sự chủ động đối thoại và rà soát kỹ lưỡng hồ sơ pháp lý. Đơn cử tại Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, chính quyền phường đã làm việc trực tiếp với người dân, ghi nhận các hộ có nguyện vọng tái định cư bằng đất; đồng thời rà soát bản đồ GPMB cùng 236 trích đo thửa đất để hoàn thiện hồ sơ trình ban hành Thông báo thu hồi đất. Đáng chú ý, 30 thửa đất do UBND phường quản lý đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

UBND phường Hoàng Liệt đã phê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường THPT Việt Nam - Ba Lan với kinh phí trên 1,477 tỷ đồng. Ảnh: TA

Bên cạnh hạ tầng giao thông và nhà ở, hạ tầng giáo dục cũng được ưu tiên đặc biệt. UBND phường đã phê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường THPT Việt Nam - Ba Lan với kinh phí trên 1,477 tỷ đồng. Hiện tại, 12 hộ dân liên quan đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để nhận tiền bàn giao mặt bằng.

Việc khơi thông GPMB tại phường Hoàng Liệt không chỉ giải quyết bài toán tiến độ mà còn tạo tiền đề vững chắc cho việc chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân trên địa bàn.