Phường Hoàng Liệt tập huấn nâng cao chất lượng quản lý nhà chung cư

Hiện trên địa bàn phường Hoàng Liệt có 63 tòa chung cư, tập trung chủ yếu tại các khu đô thị lớn như bán đảo Linh Đàm, Tây Nam Linh Đàm, Bắc Linh Đàm… Đây cũng là nơi tồn tại nhiều điểm nóng như quá tải thang máy và bãi đỗ xe; tranh chấp quỹ bảo trì 2%, lấn chiếm diện tích chung - riêng; vướng mắc pháp lý, sổ hồng kéo dài tại một số dự án liên quan đến sai phạm quy hoạch; chất lượng dịch vụ vận hành chưa đồng đều; áp lực về an toàn phòng cháy chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật...

Hiện trên địa bàn phường Hoàng Liệt có 63 tòa chung cư cao tầng. Ảnh: TA

Để giải quyết các điểm nghẽn quản lý đô thị trên địa bàn, phường Hoàng Liệt đã tổ chức tập huấn trang bị kiến thức tổng quan pháp luật về nhà chung cư; kỹ năng, nghiệp vụ trong quản lý sử dụng nhà chung cư; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành nhà chung cư; các vấn đề liên quan đến tài chính - kinh phí...

Mục đích của 4 chuyên đề là trang bị kiến thức pháp lý đầy đủ, nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ thực tiễn cho đội ngũ quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa công tác thu chi, giám sát; giải quyết tận gốc các vấn đề tài chính, phí dịch vụ và quỹ bảo trì. Việc kết hợp hỏi đáp thực tế giúp gắn lý thuyết với các tình huống cụ thể đang diễn ra tại các tòa nhà trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Việt Dũng nhấn mạnh: “Quản lý nhà chung cư là bài toán phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Ban quản trị và đơn vị vận hành. Chỉ khi đội ngũ quản lý nắm vững pháp luật, thành thạo nghiệp vụ và đảm bảo an toàn tuyệt đối thì chất lượng sống của hàng chục nghìn cư dân mới được nâng lên, các điểm nóng mới được giải quyết tận gốc”.

Ông Tạ Việt Dũng cũng khẳng định phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định mới của thành phố, kiên quyết xử lý vi phạm và lắng nghe ý kiến cư dân để xây dựng Hoàng Liệt thành đô thị văn minh, hiện đại, an toàn.