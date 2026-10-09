Phường Hoàng Liệt tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Đến nay, tổng số vốn phường đã giải ngân đạt 260.9 tỷ đồng (tương ứng 82,335%), số tiền còn lại cần tiếp tục giải ngân trong quý IV khoảng 56,9 tỷ đồng.

Năm 2026, UBND phường Hoàng Liệt được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công 316,986 tỷ đồng. Ảnh: LĐ

Sau 8 tháng chỉ giải ngân được 65 tỷ đồng, đến tháng 9, phường Hoàng Liệt đã nỗ lực và đạt con số lũy kế 260,9 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Tạ Việt Dũng, trong nhóm 25 dự án vốn ngân sách phường có 6 dự án cơ bản đã hoàn thành trên 99%, tổng số tiền đã giải ngân thực tế là 155 tỷ đồng, nhiều khả năng sẽ kết thúc quyết toán được trong tháng 10.

Nhóm dự án giải ngân thấp có 3 dự án, với tổng số vốn dự toán khoảng 23,08 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân khoảng 11,49 tỷ đồng, bao gồm: Dự án Cải tạo sửa chữa cục bộ một số điểm thoát nước ngõ 48 đường Ngọc Hồi, dự toán 0,97 tỷ đồng, mới giải ngân 0,30 tỷ đồng (đạt 30,971%); Dự án Cải tạo, nâng cấp đường, hệ thống thoát nước khu dân cư Liên Cơ, dự toán 14,11 tỷ đồng, mới giải ngân 5,86 tỷ đồng (đạt 41,510%); Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Tựu Liệt (Tam Hiệp, Thanh Trì), dự toán 8 tỷ đồng, mới giải ngân 5,33 tỷ đồng (đạt 66,621%).

Bên cạnh đó, hiện phường Hoàng Liệt còn 11 dự án thành phần và nhóm 3 khoản vốn chưa phân bổ với tổng số tiền khoảng 26,31 tỷ đồng. Đây là nhóm các dự án mà số tiền trong mỗi dự toán không lớn (lớn nhất chỉ 1,61 tỷ đồng) nhưng kinh nghiệm cho thấy tuyệt đối không thể chủ quan để tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Trong quý IV, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Qua phân tích, đánh giá, số dự án dùng vốn đầu tư công của phường Hoàng Liệt chưa khởi công còn 11 dự án, nhưng số tiền không lớn. Đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi phường phải tập trung giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.

Theo đó, phường sẽ rà soát từng dự án chưa khởi động hoặc có tiến độ giải ngân thấp; kiên quyết đình chỉ hoặc thay thế các nhà thầu yếu kém.

Tổng số vốn đã giải ngân đạt 260.9 tỷ đồng (tương ứng 82,335%), số tiền còn lại cần tiếp tục giải ngân trong quý IV khoảng 56,9 tỷ đồng. Ảnh: TA

UBND phường sẽ phân loại, đôn đốc tiến độ các dự án đang vướng mắc, tập trung tháo gỡ dứt điểm điểm nghẽn, yêu cầu các đơn vị thi công cam kết mốc thời gian hoàn thành khối lượng để làm cơ sở giải ngân trước ngày 31-12-2026.