Phường Hoàng Liệt quyết tâm lập lại trật tự đô thị

Trước thực tế đó, Công an phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, kết hợp tuyên truyền, vận động nhằm từng bước lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn.

Công an phường Hoàng Liệt xử lý xe ô tô dừng, đỗ không đúng quy định. Ảnh: HL

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư đông, tập trung nhiều khu chung cư, khu đô thị và các tuyến đường có hoạt động kinh doanh, dịch vụ sôi động, phường Hoàng Liệt phải đối mặt với không ít áp lực trong công tác quản lý trật tự đô thị.

Đặc biệt, tại các tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh, khu vực cổng các khu chung cư, việc phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, kết hợp với hoạt động buôn bán lấn chiếm hè phố có thể khiến không gian giao thông bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Trước tình hình đó, phường Hoàng Liệt xác định công tác bảo đảm trật tự đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, cần được triển khai đồng bộ, liên tục. Trong đó, lực lượng Công an phường phối hợp với các bộ phận chức năng, tổ dân phố tăng cường tuần tra, kiểm tra tại những tuyến đường, khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm; tập trung xử lý các hành vi sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, đặt biển quảng cáo, vật dụng; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Quá trình kiểm tra được kết hợp giữa tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đối với những hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lực lượng chức năng yêu cầu thu dọn hàng hóa, vật dụng, trả lại không gian công cộng. Đối với phương tiện dừng, đỗ sai quy định, người điều khiển được hướng dẫn chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; những trường hợp vi phạm đủ căn cứ được lập biên bản, xử lý theo quy định.

Đại úy Nguyễn Duy Kiên, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hoàng Liệt cho biết, thực hiện Kế hoạch số 332KH-UBND năm 2025 của UBND thành phố, lực lượng Công an xác định việc bảo đảm trật tự đô thị phải được thực hiện thường xuyên, không chỉ tập trung trong các đợt cao điểm.

Công an phường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở tại những khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định. Quan điểm xuyên suốt là kiên quyết xử lý các hành vi cố tình vi phạm, tái phạm, đồng thời tạo điều kiện để người dân hiểu, tự giác chấp hành.

Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 30-10-2026, Công an phường Hoàng Liệt đã xử lý 1.137 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 450 triệu đồng. Trong đó, xử lý 42 trường hợp vi phạm sử dụng lòng đường hè phố, với số tiền 135 triệu đồng; bán hàng rong 460 trường hợp với số tiền hơn 139 triệu đồng; dùng xe đẩy bán hàng lưu động 440 trường hợp với số tiền phạt là 85,2 triệu đồng; xử lý 83 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định với số tiền 62,9 triệu đồng.

Nâng cao ý thức chấp hành của người dân

Theo đại diện Công an phường Hoàng Liệt, bên cạnh việc xử lý trực tiếp, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền để mỗi hộ kinh doanh nhận thức rõ trách nhiệm trong việc sử dụng vỉa hè, lòng đường đúng quy định; mỗi người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành, không dừng, đỗ phương tiện tùy tiện gây ảnh hưởng đến người khác. Việc duy trì trật tự đô thị cần có sự phối hợp, đồng thuận của cả cộng đồng, bởi nếu người dân không tự giác thì tình trạng vi phạm rất dễ tái diễn sau khi lực lượng chức năng kết thúc kiểm tra.

Quá trình kiểm tra được kết hợp giữa tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Ảnh: HL

Thực tế cho thấy, xử lý vi phạm chỉ là một phần trong công tác lập lại trật tự đô thị. Để duy trì kết quả lâu dài, việc nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen và hình thành ý thức tự giác chấp hành của người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đối với các hộ kinh doanh, việc không lấn chiếm vỉa hè, không bày bán hàng hóa tràn ra không gian công cộng, sắp xếp biển quảng cáo và vật dụng đúng quy định không chỉ thể hiện sự tôn trọng pháp luật mà còn góp phần xây dựng hình ảnh kinh doanh văn minh. Khi vỉa hè được trả lại đúng công năng, người đi bộ có không gian lưu thông an toàn, các hoạt động kinh doanh cũng được tổ chức ngăn nắp, trật tự hơn.

Đối với người điều khiển phương tiện, việc dừng, đỗ xe đúng nơi quy định cần trở thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày. Không vì sự thuận tiện cá nhân mà tùy tiện đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường, trước cổng khu dân cư hoặc tại những vị trí gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người khác.

Tại địa bàn có mật độ dân cư cao như Hoàng Liệt, vai trò của các tổ dân phố, ban quản lý khu chung cư và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động cũng rất cần được phát huy. Thông qua các cuộc họp dân, hệ thống thông tin cơ sở và những hình thức tuyên truyền trực tiếp, các quy định về trật tự đô thị cần được phổ biến thường xuyên, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn không gian công cộng.

Cùng với đó, việc duy trì kiểm tra sau các đợt ra quân có ý nghĩa quan trọng, tránh tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, tái diễn vi phạm dừng, đỗ phương tiện. Những khu vực đã được chấn chỉnh cần tiếp tục được theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm mới phát sinh.

Một giải pháp cần được quan tâm là kết hợp xử lý vi phạm với việc rà soát, tổ chức các điểm dừng, đỗ phương tiện phù hợp với điều kiện thực tế. Việc hướng dẫn người dân, khách đến giao dịch, mua sắm sử dụng các vị trí đỗ xe đúng quy định sẽ góp phần hạn chế tình trạng đỗ xe tùy tiện, đồng thời bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh chính đáng của người dân.

Lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, liên tục và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an phường trong công tác kiểm tra, xử lý, cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng và tinh thần tự giác của người dân, công tác bảo đảm trật tự đô thị tại phường Hoàng Liệt được kỳ vọng sẽ có chuyển biến tích cực, thực chất và bền vững.