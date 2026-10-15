Phường Hoàng Liệt: Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Ban CHQS phường Hoàng Liệt đã tổ chức khánh thành công trình phòng rèn luyện thể chất. Ảnh: TA

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt Nguyễn Trường Sơn khẳng định: Các hoạt động không chỉ ôn lại truyền thống hào hùng mà còn cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc mang lại giá trị thiết thực cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đời sống dân sinh cơ sở.

Theo đó, Ban CHQS phường Hoàng Liệt đã phối hợp với Trường THCS Hoàng Liệt tổ chức hội nghị ký kết chương trình kết nghĩa và hội nghị báo cáo viên tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh cho thế hệ trẻ. Hoạt động này giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường nâng cao nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, củng cố vững chắc mối đoàn kết quân - dân tại cơ sở.

Chuỗi sự kiện giao lưu, kết nghĩa và tuyên truyền về truyền thống LLVT Thủ đô tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TA

Nhân dịp này, Ban CHQS phường Hoàng Liệt đã tổ chức khánh thành công trình phòng rèn luyện thể chất chào mừng đợt thi đua cao điểm. Công trình là thành quả của tinh thần đoàn kết, sức trẻ và sự chung sức chung lòng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban CHQS phường.

Việc đưa phòng rèn luyện thể chất vào sử dụng không chỉ tạo không gian rèn luyện thiết thực, nâng cao thể lực cho lực lượng thường trực mà còn góp phần xây dựng cơ quan quân sự phường chính quy, vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa thể thao, UBND phường Hoàng Liệt đã tổ chức Giải thi đấu bóng đá 2026 với sự tham gia tranh tài của 4 đội bóng đại diện cho: UBND phường, Ban CHQS phường, Công an phường và Đoàn Thanh niên phường. Sau những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về đội bóng Ban CHQS phường; giải Nhì là đội bóng Đoàn Thanh niên phường; hai đội còn lại đồng giải Ba.

Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô tại phường Hoàng Liệt không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tri ân các thế hệ đi trước, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó, tiếp tục củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở, tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường trong năm 2026.