Phường Hoàng Liệt lập đoàn kiểm tra công tác thực tế tại các trường học

Đoàn đã kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường THCS Hoàng Liệt, thị sát thực tế bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Văn An, đồng thời trực tiếp lắng nghe ý kiến phản ánh từ giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Trường THCS Hoàng Liệt hiện có 121 lớp với 6.166 học sinh, trở thành cơ sở giáo dục công lập có quy mô lớn nhất Hà Nội (thứ nhì toàn quốc). Ảnh An Thanh.

Tại Trường THCS Hoàng Liệt, đoàn kiểm tra đã chứng kiến lễ ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” giữa Công an phường và nhà trường. Sau đợt sắp xếp, sáp nhập, Trường THCS Hoàng Liệt hiện có 121 lớp với 6.166 học sinh. Hiện nay, tại ngõ 2 phố Hoàng Liệt có 2 cơ sở giáo dục với quy mô lên đến 5.000 học sinh, khiến lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến vào các khung giờ cao điểm.

Nhờ chủ động làm tốt công tác phân luồng, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an phường và tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, phụ huynh học sinh nên nhiều năm liền nhà trường giữ vững mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, không để xảy ra các sự cố giao thông đáng tiếc.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn đề nghị nhà trường không được chủ quan với kết quả đạt được; phải khẩn trương xây dựng mô hình trường học số thân thiện, an toàn, xử lý linh hoạt thông tin hai chiều và kiên quyết nói không với tệ nạn học đường.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong tiết sinh hoạt dưới cờ khi lồng ghép thực chất việc giáo dục ý thức học tập, nét đẹp Tết Trung thu với công tác phổ biến pháp luật phù hợp từng lứa tuổi.

Bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (người mặc áo đen) trực tiếp kiểm tra tại bếp ăn Trường Tiểu học Chu Văn An. Ảnh TA.

Tại Trường Tiểu học Chu Văn An (cơ sở Hoàng Liệt) đoàn trực tiếp rà soát khâu tiếp nhận và chế biến thực phẩm. Trọng tâm đợt kiểm tra lần này tập trung vào chuỗi cung ứng suất ăn: Kiểm tra thực tế khu vực bếp bán trú, đối chiếu sổ sách lưu mẫu, nguồn gốc thực phẩm đầu vào và quy trình chế biến, đồng thời lắng nghe phản ánh trực tiếp từ giáo viên, học sinh.

Được biết, hàng ngày có khoảng 1.770 học sinh trong tổng số 3.600 học sinh của 2 điểm trường Trường Tiểu học Chu Văn An tham gia ăn bán trú. Từ đầu năm đến nay, Ban giám hiệu và Hội CMHS nhà trường thường xuyên phối hợp kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Các suất ăn hàng ngày được đăng tải lên web nhà trường và các nhóm zalo của các lớp để phụ huynh giám sát, đóng góp ý kiến.

Bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, địa bàn hiện quản lý 3 cấp học từ mầm non đến THCS với khoảng 20.000 học sinh, trong đó có tới 16.000 học sinh ăn bán trú. Quy mô 16.000 suất ăn mỗi ngày đòi hỏi việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường phải đặt ở mức ưu tiên cao nhất: công khai, minh bạch toàn bộ quy trình, phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh và tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ vi phạm nào do buông lỏng quản lý.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị theo đúng khung hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Lãnh đạo phường Hoàng Liệt quán triệt, kỷ cương trường lớp chỉ có thể giữ vững khi vận hành hiệu quả trục liên kết bốn bên: Chính quyền - Công an phường - Nhà trường - Phụ huynh. Sự phối hợp này không nằm trên văn bản cam kết, mà phải thể hiện bằng kỷ luật giám sát hàng ngày tại từng cổng trường, từng lớp học và từng bếp ăn tập thể.