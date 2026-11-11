Phường Hoàng Liệt kiểm tra công tác thi giữa kỳ lớp 4 và 7

Ngày 11-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khảo sát chất lượng đối với 100% học sinh lớp 4 và lớp 7 trên địa bàn thành phố trong năm học 2026-2027. Kỳ khảo sát được tổ chức thống nhất theo đề chung, buổi sáng, học sinh làm bài tiếng Việt lớp 4 và ngữ văn lớp 7; buổi chiều làm bài toán ở cả hai khối lớp.

Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn động viên các em học sinh lớp 7 trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: TA

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Bùi Thị Ngọc Thủy, địa phương có gần 2.000 học sinh lớp 4 và 1.400 học sinh lớp 7 tham gia thi giữa kỳ lớp 4 và 7. UBND phường xác định kết quả khảo sát là căn cứ để phân tích, thống kê và đối sánh chất lượng giáo dục. Dữ liệu thu được giúp cơ quan quản lý và nhà trường nhận diện những vấn đề cần điều chỉnh trong công tác chỉ đạo, tổ chức dạy học.

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu, ngoài việc kiểm tra công tác in sao đề, bảo mật, đóng gói, vận chuyển đề còn thăm, động viên các thầy, cô giáo, các em học sinh lớp 4 và 7. Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt đã kiểm tra công tác ăn bán trú Trường THCS Hoàng Liệt, Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái.

Tại bếp ăn bán trú Trường THCS Hoàng Liệt, qua kiểm tra dụng cụ nấu ăn, chất lượng thực phẩm, đoàn đánh giá cao công tác tổ chức ăn bán trú cho hơn 3.000 học sinh của nhà trường, thực hiện đúng 10 bước quy trình đã được tập huấn.

Tại Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, ngoài kiểm tra 7 phòng thi của học sinh lớp 4, đoàn cũng thực tế khu vực ăn uống của học sinh, tủ đông, kiểm tra lối thoát hiểm phòng cháy chữa cháy, tiến độ triển khai đề án nâng cấp thành cơ sở giáo dục chất lượng cao của nhà trường. Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tiến hành thẩm định 2 vòng đề án của phường.

Đoàn kiểm tra bếp ăn Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái. Ảnh: AT

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn cho biết, việc kiểm tra đột xuất nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời siết chặt kỷ luật trong công tác quản lý giáo dục và an toàn trường học.

Lãnh đạo phường yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không chủ quan trong khâu bảo quản đề thi, đồng thời duy trì nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy để phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi gửi con em học tập, bán trú tại trường.