Phường Hoàng Liệt khởi công dự án Xây dựng, cải tạo công viên, vườn hoa trên địa bàn (giai đoạn 2)

Đây không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa thiết thực chào mừng ngày hội lớn của thành phố, mà còn là bước đi chiến lược nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt không gian xanh và không gian công cộng đang đặt ra tại Khu đô thị bán đào Linh Đàm.

Phó Chủ tịch UBND phường Tạ Việt Dũng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh Trà My

Dự án triển khai trên mặt bằng với tổng diện tích lên tới 11ha quanh khu vực mặt nước hồ Linh Đàm, tổng mức đầu tư 130,8 tỷ đồng và thời gian thực hiện dự kiến trong 360 ngày. Các hạng mục đầu tư được quy hoạch đồng bộ, khép kín, bao gồm: Hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ tạo cảnh quan sinh thái. Hệ thống đường dạo kết nối giao thông bộ nội khu. Sân chơi cộng đồng, khu tập thể dục thể thao ngoài trời và khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Các công trình phụ trợ thiết yếu như chòi nghỉ, bãi đỗ xe, nhà điều hành, nhà vệ sinh công cộng. Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thoát nước nhằm giải quyết triệt để các vấn đề về môi trường.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND phường Tạ Việt Dũng nhấn mạnh yêu cầu: Dự án phải tạo ra hệ thống kết nối hài hòa, thông suốt với không gian mặt nước tự nhiên của hồ Linh Đàm, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan phải bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình và tiến độ 360 ngày đã cam kết.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, hồ Linh Đàm vốn là "lá phổi xanh" của cả khu vực phía Nam Thủ đô. Tuy nhiên, việc khai thác giá trị cảnh quan và sinh thái quanh hồ thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Dự án giai đoạn 2 này khi hoàn thành sẽ đóng vai trò là "mắt xích" quan trọng để khép kín hệ thống không gian mở, biến dải đất xung quanh hồ thành một dải xanh liên hoàn, phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt văn hóa, thể thao, nâng cao chỉ số an sinh xã hội cho hàng vạn cư dân.

Sự kiện khởi công tại hồ Linh Đàm vào dịp 10/10 mang thông điệp mạnh mẽ về sự chuyển mình của đô thị theo hướng xanh, thông minh và nhân văn. Khi các hạng mục hoàn thành, người dân sẽ có thêm không gian để thở, để rèn luyện sức khỏe, để gắn kết cộng đồng - những nhu cầu tối thiểu nhưng lại xa xỉ trong các khu đô thị bê tông hóa.

Thành công của dự án giai đoạn 2 này sẽ là thước đo năng lực thực thi công vụ của chính quyền cơ sở, đồng thời là phép thử đối với trách nhiệm xã hội của các đơn vị thi công. Người dân Hoàng Liệt đang chờ đợi những chuyển biến thực tế trên công trường, để mỗi đồng ngân sách bỏ ra đều mang lại giá trị thiết thực, và để dải đất quanh hồ Linh Đàm thực sự trở thành kiểu mẫu về không gian công cộng tại Thủ đô.