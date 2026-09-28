Phường Hoàng Liệt khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Bùi Thị Ngọc Thủy, chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí lần này không đơn thuần là hoạt động an sinh xã hội, mà là bước dịch chuyển chiến lược từ "chữa bệnh bị động" sang "quản trị sức khỏe chủ động" ngay từ tuyến cơ sở cho cư dân trên địa bàn.

Trong bối cảnh nhóm bệnh không lây nhiễm (tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và ung thư) đang chiếm tới trên 70% tổng gánh nặng bệnh tật và tử vong, việc chờ người dân khởi phát triệu chứng mới dồn lên tuyến cuối đã và đang gây quá tải trầm trọng cho hệ thống bệnh viện nội đô.

Người dân Tổ dân phố số 1, phường Hoàng Liệt đến khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: HL

Triển khai chiến dịch này, UBND phường Hoàng Liệt đã huy động lực lượng y tế địa phương, nòng cốt là Trạm Y tế phường phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm và Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hà Thành tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khám sàng lọc miễn phí cho người dân và trẻ em dưới 60 tháng tuổi.

Theo quy trình chuyên môn, người dân được đánh giá chỉ số thể lực, sinh hiệu; khám lâm sàng toàn diện các chuyên khoa kết hợp thực hiện các chỉ định cận lâm sàng.... Riêng nhóm trẻ em dưới 60 tháng tuổi được đo các chỉ số nhân trắc nhằm tầm soát sớm nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc rối loạn dinh dưỡng đầu đời.

Song song với hoạt động khám sàng lọc tại cộng đồng, Trạm Y tế phường Hoàng Liệt đã phối hợp với các chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội tổ chức buổi truyền thông giáo dục sức khỏe chuyên đề về phòng, chống thừa cân, béo phì cho khoảng 2.000 học sinh Trường Tiểu học Linh Đàm.

Truyền thông giáo dục sức khỏe chuyên đề về phòng, chống thừa cân, béo phì cho học sinh. Ảnh: HL

Tại đây, các chuyên gia dinh dưỡng của CDC Hà Nội đã hướng dẫn học sinh tiểu học cách nhận diện tình trạng thừa cân, béo phì thông qua chỉ số khối cơ thể (BMI), phân tích các yếu tố nguy cơ và nguyên nhân gây rối loạn chuyển hóa sớm. Đồng thời, các bác sĩ khuyến cáo học sinh duy trì vận động thể lực hằng ngày, ngủ đủ giấc và cắt giảm thời gian tiếp xúc thụ động với màn hình thiết bị điện tử.

Ghi nhận ngay trong ngày đầu ra quân (28-9), đội ngũ y bác sĩ đã hoàn thành việc lấy 350 mẫu bệnh phẩm (xét nghiệm sinh hóa máu và nước tiểu) cho cư dân Tổ dân phố số 1. Trong suốt đợt cao điểm này, phường Hoàng Liệt ưu tiên rà soát nhóm đối tượng nguy cơ cao và yếu thế gồm: Người cao tuổi, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và công nhân lao động.