Phường Hoàng Liệt: Gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng nhờ dân vận khéo

Gần dân, sát dân, vì dân

Trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ của Thủ đô, công tác GPMB luôn là "bài toán khó" đối với các dự án. Công việc đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và đặc biệt là nghệ thuật dân vận khéo léo từ phía những người làm công tác thực thi chính sách tại cơ sở. Tại phường Hoàng Liệt, những cách làm sáng tạo, trách nhiệm đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn tồn đọng từ nhiều năm trước.

Anh Nguyễn Văn Hải trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: An Thanh

Với bề dày 16 năm kinh nghiệm công tác tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hoàng Mai (cũ), anh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1981) đã được lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàng Liệt tin tưởng giao trọng trách phụ trách Tổ GPMB gồm 8 thành viên.

Ngay từ khi bắt tay vào hoạt động, anh Hải đã xác định với các đồng nghiệp, GPMB trong mô hình chính quyền địa phương mới không đơn thuần chỉ nằm ở việc ban hành các văn bản mà đòi hỏi phải "gần dân, sát dân, vì dân" cùng phương pháp vận động, thuyết phục và hòa giải khéo léo mới là chìa khóa tháo gỡ mọi nút thắt.

Năm 2026, phường Hoàng Liệt đồng loạt triển khai GPMB 8 dự án liên quan đến khoảng 800 hộ dân, với diện tích khoảng 20ha. Nhiều dự án gặp khó khăn kéo dài từ những thời kỳ trước, điển hình như dự án cải tạo, nâng cấp Trường THPT Việt Nam - Ba Lan hay dự án cải tạo, nâng cấp đường Tựu Liệt.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Hải tâm sự, điều quan trọng nhất của những người làm công tác GPMB là xác định quyền lợi tối đa của người dân trong khuôn khổ của pháp luật. Với các tình huống nằm ngoài phạm vi các quy định, cần tham mưu cho lãnh đạo phường, sở, ban, ngành phương án giải quyết hợp tình, hợp lý.

Anh Hải và các đồng nghiệp phải nhiều lần tiếp xúc, gặp gỡ, chỉ rõ cho người dân các điều khoản, văn bản quy định về chính sách, chế độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đơn cử như việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi bàn giao đất, Tổ GPMB kiên trì giải thích cho người dân hiểu, phải đăng ký kinh doanh, nộp thuế đầy đủ mới thuộc diện được hưởng.

Dân tin, cấp trên tín nhiệm

Đánh giá về tinh thần làm việc của Tổ GPMB và cá nhân Tổ trưởng Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàng Liệt Hoàng Cao Khánh ghi nhận: Sự quyết liệt, linh hoạt và bám sát thực tiễn của anh Hải cùng tổ công tác đã tạo nên những bước đột phá quan trọng, giúp tháo gỡ các nút thắt hạ tầng kéo dài của địa phương.

Đến nay, cả 8 dự án UBND phường Hoàng Liệt đang triển khai đều chưa phải tiến hành cưỡng chế, người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng. Ảnh: AT

"Mới đây, chỉ hơn 2 tháng, Tổ GPMB đã hoàn thiện 200 bộ hồ sơ liên quan đến 11ha, bước đầu đã chi trả cho 14 hộ với số tiền trên 109 tỷ đồng. Cá nhân anh Hải sát việc, nắm rõ địa bàn, bám tiến độ chung của dự án, phối hợp tốt với chủ đầu tư", ông Hoàng Cao Khánh chia sẻ.

Không chỉ nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên, cách làm việc của anh Nguyễn Văn Hải còn chinh phục hoàn toàn người dân. Bà Mai Thị Tuyết Vân, trú tại số 2B, ngõ 172 đường Ngọc Hồi, cho biết gia đình đánh giá rất cao tinh thần hỗ trợ, phối hợp với người dân của anh Hải và Tổ GPMB trong 2 tháng qua. Gia đình bà vừa được nhận trên 5 tỷ đồng tiền bồi thường cho diện tích nhà, đất bị thu hồi, nhờ sự làm việc tích cực của Tổ GPMB.

Người dân tại các khu vực triển khai dự án trên địa bàn phường Hoàng Liệt đánh giá cao phong cách làm việc biết lắng nghe, chia sẻ, tham mưu giải quyết thấu tình đạt lý của anh Hải. Nhờ đó, người dân tin tưởng và tự nguyện đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.