Phường Hoàng Liệt giải ngân vốn đầu tư công đạt 84% kế hoạch

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Việt Dũng cho biết, năm 2026, phường được thành phố giao kế hoạch vốn 316,9 tỷ đồng. Trong đó, Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan dùng vốn ngân sách thành phố 65 tỷ đồng, 25 dự án còn lại dùng vốn ngân sách phường.

Lãnh đạo phường Hoàng Liệt thị sát, tháo gỡ vướng mắc các dự án. Ảnh: AT

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh giải ngân của Hoàng Liệt nằm ở công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Với 136,65 tỷ đồng đã được giải ngân, địa phương đã hoàn thành mục tiêu GPMB trước thời hạn 2 tháng. Riêng khối lượng giải ngân dự án đạt 127,75 tỷ đồng/179,87 tỷ đồng (đạt 71% kế hoạch).

Lý giải về kết quả này, lãnh đạo địa phương khẳng định nhân tố quyết định nằm ở cơ chế phân công "đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm". Thường trực Đảng ủy phường trực tiếp phân công cán bộ chủ chốt xuống cơ sở. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Liệt Lê Hồng Kỳ trực tiếp chỉ đạo dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tựu Liệt; Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp chỉ đạo dự án mở rộng, nâng cấp đường Quốc lộ 1A...

Dù đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 84% sau 10 tháng, áp lực từ nay đến cuối năm của Hoàng Liệt không hề nhỏ. Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàng Liệt Hoàng Cao Khánh nhìn nhận: "Nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm vẫn còn khá nặng nề. Ban đang đôn đốc các nhà thầu tăng tiến độ để hoàn thành chỉ tiêu cả năm mà thành phố giao".

Để hoàn thành mục tiêu này, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàng Liệt và đại diện nhà thầu trực tiếp ra công trường kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các vướng mắc phát sinh.