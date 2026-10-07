Phường Hoàng Liệt giải ngân vốn đầu tư công đạt 82,3% kế hoạch

Năm 2026, phường Hoàng Liệt được thành phố giao kế hoạch vốn 363,3 tỷ đồng, sau khi điều chỉnh dự toán còn 316,9 tỷ đồng. Trong đó, Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan dùng vốn ngân sách thành phố 65 tỷ đồng, 25 dự án còn lại dùng vốn ngân sách phường.

Dự án nâng cấp tuyến đường Tựu Liệt được xác định là công trình trọng điểm của địa phương. Ảnh: TA

Phó Chủ tịch UBND phường Tạ Việt Dũng cho biết, cấp ủy, HĐND và UBND phường đã tính toán, tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Giáo dục - đào tạo; Giao thông - hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị; Văn hóa - xã hội và bảo tồn di tích để từng bước phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

UBND phường đã chủ động đôn đốc các đơn vị chuyên môn, Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công ngay từ đầu năm. Nhiều dự án trọng điểm đạt kết quả cao tạo đà tích cực cho dòng vốn lưu thông.

Nếu như trong 8 tháng đầu năm, tiến độ giải ngân còn chậm thì bước sang tháng 9-2026, địa phương đã có cú “nước rút” mạnh mẽ để đạt tỷ lệ 82,33% kế hoạch giải ngân năm 2026. Điển hình là các dự án: Nâng cấp tuyến đường Tựu Liệt đạt 98,82%; Xây dựng tuyến đường giáp đường sắt Bắc Nam và hồ Linh Đàm, kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ và phố Hoàng Liệt đạt 100%; Xây dựng, cải tạo công viên vườn hoa quận Hoàng Mai cũ theo phân cấp giai đoạn 2 đạt 100%; Xây dựng hoàn thiện tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch đạt 96,75%; Tu bổ, tôn tạo đình Tứ Kỳ đạt 99,99%...

Có được kết quả trên, Thường trực Đảng ủy phường đã chủ động phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công việc tại các "điểm nóng", nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Cấp ủy, tổ dân phố, các đoàn thể tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để người dân ủng hộ triển khai các dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường THPT Việt Nam - Ba Lan.

Bên cạnh các dự án hoàn thành tốt, tiến độ giải ngân vẫn đối mặt với không ít rào cản khi nhiều dự án quan trọng hoặc các hạng mục cải tạo hạ tầng, di tích, trường học chưa thể triển khai, dẫn đến một phần nguồn vốn bị kẹt lại, đứng trước nguy cơ không hoàn thành kế hoạch năm.

Điều này xuất phát từ vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý liên ngành phức tạp và năng lực triển khai thực tế tại một số gói thầu, đòi hỏi chính quyền phường phải tiếp tục quyết liệt tháo gỡ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND phường Tạ Việt Dũng cho biết, hiện địa phương đã lọt vào nhóm 80 xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố. UBND phường Hoàng Liệt đã quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức tuyệt đối không chủ quan, cần đẩy nhanh tiến độ, quyết liệt bám sát cơ sở để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu giải ngân vốn đề ra.