Phường Hoàng Liệt đồng hành cùng kinh tế tư nhân

Phường Hoàng Liệt đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "quản lý hành chính" sang phương thức "đồng hành và phục vụ". Ảnh: TA

Đồng hành và phục vụ

Nhận thức rõ vai trò động lực của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, bao gồm hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã cùng đông đảo hộ kinh doanh cá thể, chính quyền phường Hoàng Liệt đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "quản lý hành chính" sang phương thức "đồng hành và phục vụ".

Theo đó, UBND phường Hoàng Liệt đã triển khai một hệ sinh thái các giải pháp hỗ trợ toàn diện, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nhờ sự nỗ lực tối ưu hóa quy trình, tính riêng trong 9 tháng qua, bộ phận một cửa của phường đã giải quyết 884 hồ sơ đăng ký kinh doanh đúng hạn (3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) không phát sinh hồ sơ chậm muộn.

Cùng với đó, thông qua các buổi đối thoại định kỳ, chính quyền phường trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục pháp lý và tiếp cận nguồn vốn.

Đồng thời, địa phương đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số, mời cán bộ Thuế Hà Nội livestream hướng dẫn kê khai thuế điện tử, ứng dụng thanh toán không dùng mặt và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Phường cũng chức nhiều phiên livestream cho các doanh nghiệp trên địa bàn bán hàng online, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Trên địa bàn phường Hoàng Liệt hiện có hơn 3.300 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh tế tư nhân, đóng góp 36,77% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Ảnh: An Thanh

Bên cạnh thủ tục hành chính, việc tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng quản trị, nâng cao năng lực tay nghề và kết nối cung - cầu lao động cũng được chú trọng. Sự vào cuộc sát sao, linh hoạt từ cấp cơ sở đã giúp cộng đồng kinh tế ngoài quốc doanh ổn định hoạt động, tối ưu hóa chi phí, từ đó phát huy tối đa nội lực, đóng góp quan trọng vào ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.

Bảo đảm quyền lợi tiểu thương

Sự đồng hành của chính quyền phường Hoàng Liệt không chỉ dừng lại ở các con số tài chính hay thủ tục kinh doanh, mà còn thể hiện qua tinh thần trách nhiệm cao trong việc sắp xếp trật tự đô thị, xử lý các điểm nóng dân sinh và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tiểu thương. Phường đã huy động lực lượng đóng cửa 3 chợ tự phát trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, chính quyền đã kiên trì vận động, thuyết phục, đồng thời bố trí phương án giúp đỡ gần 200 tiểu thương ổn định cuộc sống, được người dân ghi nhận.

Riêng đối với Chợ Xanh Linh Đàm tại ô đất CC2 (9.953m2), phường đã có văn bản gửi HUD xác định không thuộc danh mục các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát phải xử lý theo Kế hoạch số 373/KH-UBND của thành phố. Để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và giữ ổn định an ninh trật tự, UBND phường Hoàng Liệt đã yêu cầu Tổng Công ty HUD chỉ đạo đơn vị vận hành thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Những sự hỗ trợ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trong thời gian qua của chính quyền phường Hoàng Liệt đã mang lại những kết quả ấn tượng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường ước đạt hơn 996,1 tỷ đồng, bằng 63% dự toán thành phố giao. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cơ cấu nguồn thu chính là thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 366,2 tỷ đồng, chiếm tới 36,77% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Phân tích sâu hơn về con số này, Trưởng phòng Kinh tế phường Hoàng Liệt Vũ Đức Minh cho biết, nguồn thu này chiếm tỷ trọng lớn một phần do sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống hàng nghìn doanh nghiệp, công ty, cửa hàng, tiểu thương và hộ kinh doanh dịch vụ đã tạo ra nguồn thu thuế từ khu vực ngoài quốc doanh rất phong phú. Phần khác, phường luôn thực hiện tốt quan điểm ủng hộ kinh tế tư nhân phát triển, tạo điều kiện thủ tục hành chính nhanh gọn, hỗ trợ tập huấn chuyển đổi số, kê khai thuế thương mại điện tử giúp cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động ổn định, minh bạch và thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính.