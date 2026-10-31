Phường Hoàng Liệt: Đổi mới công tác giáo dục chính trị, bám sát địa bàn cơ sở

Điểm nổi bật là việc Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Liệt củng cố, đẩy mạnh phát huy vai trò của Ban Công tác 35 và Tổ cộng tác viên cấp phường, chủ động nắm bắt dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trở thành điểm tựa vững chắc nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Công đoàn phường Hoàng Liệt bám sát cơ sở, làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Ảnh: HL

Bám sát cơ sở, giải quyết vấn đề ngay từ khi mới phát sinh

Từ đầu năm đến nay, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội luôn được Đảng ủy phường Hoàng Liệt chú trọng, bám sát cơ sở, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ khi mới phát sinh. Điển hình là việc xác minh, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Văn An, tạo sự đồng thuận cao trong dư luận phụ huynh học sinh và nhân dân.

Nhận định những tháng cuối năm 2026, khối lượng công việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương rất lớn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) liên quan đến khoảng 600 hộ gia đình và đơn vị (trong đó dự án nâng cấp đường Tựu Liệt liên quan 390 hộ, dự án Quốc lộ 1A liên quan 200 hộ, đơn vị...), Đảng ủy phường Hoàng Liệt đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và địa bàn "nóng" cần đặc biệt quan tâm.

Nhờ làm tốt tuyên truyền, vận động, công tác GPMB tại phường Hoàng Liệt có sự đồng thuận cao. Ảnh: TA

Ngoài công tác GPMB, phường tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách quản lý tại các cụm chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm; các chung cư VP3, VP5, VP6; theo sát tiến độ dự án chung cư Melody... Cùng với đó, phường đảm bảo quyền lợi chính đáng của trên 200 người dân buôn bán tại khu vực chợ Xanh - Linh Đàm khi chủ đầu tư đang cắt điện, nước khu vực này.

Xây dựng các kịch bản tuyên truyền

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đảng ủy phường Hoàng Liệt đã tiến hành kiện toàn Ban Công tác 35 và Tổ cộng tác viên Ban Công tác 35 cấp phường; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kèm theo các kịch bản, giải pháp ứng phó linh hoạt.

Quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy phường là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải được triển khai toàn diện cả trên không gian mạng và đời sống xã hội, với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng từ MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đến lực lượng cộng tác viên cơ sở.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Liệt Lê Hồng Kỳ cho biết, trong thời gian tới, Ban Công tác 35 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chủ động lan tỏa thông tin chính thống, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và kết quả tích cực trong công tác quản lý địa bàn, giải quyết kiến nghị hợp pháp của người dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường yêu cầu Tổ cộng tác viên và các lực lượng chức năng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động theo dõi, nhận diện và kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng. Qua đó, góp phần định hướng dư luận xã hội một cách tích cực, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Hoàng Liệt.