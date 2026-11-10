Phường Hoàng Liệt: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đường Tựu Liệt

Quy mô dự án nâng cấp tuyến đường Tựu Liệt. Đồ họa: An Thanh

80 trường hợp nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Dự án nâng cấp tuyến đường Tựu Liệt có diện tích tổng thể 13.200m², được thiết kế với quy mô đầu tư chiều dài tuyến khoảng 940m, mặt cắt ngang đường đạt 13,5m. Điểm đầu tuyến từ vị trí mương xây giáp Bệnh viện Thăng Long và điểm cuối giao tại ngã ba đường vào Bệnh viện K2.

Với tổng mức đầu tư lên tới 258 tỷ đồng, dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2027. Theo Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàng Liệt Hoàng Cao Khánh, dự án liên quan lên tới 370 hộ gia đình và 10 tổ chức, nhiều năm nay, công tác giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn, khiến chậm tiến độ.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt trực tiếp của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Liệt Lê Hồng Kỳ, cùng với tinh thần xắn tay vào việc của Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường, dự án trọng điểm này đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Hiện UBND phường đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án và Quyết định thu hồi đất đối với 139 hộ gia đình và 5 tổ chức.

Đến nay, đã có 80 trường hợp được phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BT, HT và TĐC). Trong đó, 77 trường hợp đã nhận tiền, gồm 10 hộ có đất ở, 31 hộ có đất nông nghiệp và 36 hộ có công trình, tài sản trên đất nông nghiệp. Ba trường hợp còn lại đang hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Tập trung khơi thông điểm nghẽn

Lãnh đạo phường Hoàng Liệt cho biết hiện có 55 trường hợp chưa nhận tiền BT, HT & TĐC gồm 3 hộ đất ở, 42 hộ đất nông nghiệp, 8 hộ có công trình, tài sản trên đất nông nghiệp và 2 tổ chức (Công ty CP Thực phẩm Hà Nội, Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại Kinh Đô.

Tuy nhiên, công tác công tác giải phóng mặt bằng đã có bước chuyển biến tích cực, quá trình chi trả tiền từ ngày 5-11-2026 đến ngày 6-11-2026 ghi nhận 30 hộ dân đã nhận tiền và 5 hộ tuy chưa nhận tiền nhưng đã ký Biên bản bàn giao mặt bằng.

UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận bố trí 150 căn hộ tại khu nhà ở xã hội.

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàng Liệt Hoàng Cao Khánh cho biết, sau khi rà soát có 9 trường hợp đã bắt buộc phải hủy Quyết định phê duyệt phương án và Quyết định thu hồi đất do nguyên nhân khách quan như hồ sơ kỹ thuật thửa đất không đúng với hiện trạng sử dụng đất. Ngoài ra, 148 hộ gia đình và 5 tổ chức đã hoàn thiện biên bản điều tra, đo đạc kiểm đếm.

"Khó khăn lớn nhất là trong danh sách vẫn còn 83 hộ gia đình và 1 tổ chức chưa hoàn thiện biên bản điều tra, đo đạc kiểm đếm. Đây là điểm nghẽn cốt lõi đòi hỏi Tổ công tác giải phóng mặt bằng phải tập trung tháo gỡ," ông Hoàng Cao Khánh cho biết.

Theo lãnh đạo phường Hoàng Liệt, một trong những khó khăn lớn nhất khi triển khai các dự án mở đường đô thị lâu nay là bảo đảm quỹ nhà tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, nhờ chủ động phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, địa phương đã từng bước giải quyết vấn đề này, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Cụ thể, đối với 150 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện bố trí tái định cư, ngày 19-9-2026, UBND phường Hoàng Liệt đã có Văn bản số 1866/UBND-BQLDAĐTHT đề xuất bố trí 150 căn hộ tại quỹ nhà ở xã hội CT2 và CT3 thuộc Dự án khu nhà ở tại điểm X2, phường Trần Phú (nay thuộc phường Lĩnh Nam). Phương án này đã được chấp thuận.

Khẳng định quyết tâm đưa dự án về đích đúng hẹn, ông Hoàng Cao Khánh nhấn mạnh: "Chúng tôi coi tiến độ giải phóng mặt bằng là thước đo năng lực và trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Ngay từ ngày 5-11, Tổ công tác giải phóng mặt bằng phường đã đồng loạt tiến hành điều tra, phúc tra công trình, tài sản trên đất đối với 164 trường hợp còn lại. Toàn bộ hồ sơ sẽ được hoàn thiện khẩn trương để trình Hội đồng BT, HT & TĐC phường thẩm tra, công khai dự thảo phương án".