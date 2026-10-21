Phường Hoàng Liệt đẩy mạnh các hoạt động công tác PCCC & CNCH

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng

Ông Tạ Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng sống còn của nhiệm vụ này, cấp ủy, chính quyền phường Hoàng Liệt đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia PCCC".

Xác định con người là nhân tố quyết định, công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC luôn được phường đặt lên hàng đầu. UBND và Công an phường thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền trực tiếp đến từng tổ dân phố, ban quản trị các tòa nhà chung cư, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ và người dân trên địa bàn.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện tại nhà cho thuê trọ số 2, ngõ 47, phố Linh Đường, tổ dân phố số 1 – Tứ Kỳ. Ảnh: TA

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra, cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, phương pháp thoát nạn an toàn trong không gian hẹp và cách kiểm tra hệ thống điện gia đình. Đặc biệt, mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" đã được triển khai rộng khắp tại các khu dân cư. Những mô hình này không chỉ giúp trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy ban đầu mà còn gắn kết cộng đồng dân cư trong việc hỗ trợ lẫn nhau theo phương châm "4 tại chỗ".

Song song với công tác tuyên truyền, UBND phường Hoàng Liệt phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an phường thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành rà soát toàn diện các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Trọng tâm kiểm tra là các chung cư mini, nhà trọ cho thuê, kho xưởng tạm, chợ truyền thống và các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay những thiếu sót về hệ thống điện, lối thoát nạn thứ hai, thiết bị báo cháy tự động và phương tiện chữa cháy ban đầu.

Những trường hợp cố tình vi phạm hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Việc làm này không chỉ mang tính răn đe mà còn tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra

Theo đó, Công an phường Hoàng Liệt đã kiểm tra 30/305 cơ sở kinh doanh thuộc diện quản lý về PCCC, kiểm tra, nhắc nhở và chấn chỉnh những thiếu sót. Phường đã rà soát 1.388 nhà ở, đề xuất điều chỉnh thông tin đối với 21/35 tuyến ngõ, ngách thuộc khu vực không bảo đảm điều kiện tiếp cận chữa cháy.

Mới đây, Công an phường Hoàng Liệt đã tham mưu UBND phường tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện tại nhà cho thuê trọ số 2, ngõ 47, phố Linh Đường, tổ dân phố số 1 – Tứ Kỳ. Hoạt động diễn tập giúp lực lượng chức năng thành thạo quy trình xử lý tin báo, triển khai chữa cháy, cứu nạn và ngăn chặn cháy lan. Qua đó, nâng cao năng lực hiệp đồng, phát huy phương châm "4 tại chỗ" và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các sự cố cháy, nổ.

Diễn tập nhằm nâng cao năng lực hiệp đồng, phát huy phương châm "4 tại chỗ" và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các sự cố cháy, nổ. Ảnh: TA

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng hưởng ứng từ người dân, công tác PCCC trên địa bàn phường Hoàng Liệt đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần kiềm chế tối đa số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. 10 tháng đầu năm, trên địa bàn phường xảy ra 10 vụ cháy, gồm 2 vụ cháy phương tiện giao thông, 1 vụ cháy bãi rác, 2 vụ cháy dây dẫn cột điện, 2 vụ cháy tại nhà chung cư và 3 vụ cháy nhà dân; thiệt hại tài sản 84 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

"Trong thời gian tới, phường tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình an toàn PCCC hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng. Qua đó, Hoàng Liệt quyết tâm xây dựng một môi trường sống an toàn, bình yên, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Việt Dũng nhấn mạnh.