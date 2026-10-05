Phường Hoàng Liệt công bố Nghị quyết thành lập các phòng chuyên môn

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt Nguyễn Kiến Thuận đã công bố Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 2-10-2026 của HĐND phường Hoàng Liệt về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Hoàng Liệt; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 2-10-2026 của HĐND phường Hoàng Liệt về việc điều chỉnh chỉ tiêu biên chế, lao động hợp đồng của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phường năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt Nguyễn Trường Sơn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: HL

Theo đó, UBND phường Hoàng Liệt có 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Cũng tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Tất Thắng đã công bố các quyết định về công tác cán bộ, bao gồm việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và điều động công chức nhận nhiệm vụ tại các phòng chuyên môn.

Theo đó, ông Vũ Đức Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế; bà Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; ông Nguyễn Đức Chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường; ông Lê Tất Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp phường.

Hội nghị cũng công bố các quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc phường Hoàng Liệt.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Trường Sơn yêu cầu UBND phường và các phòng chuyên môn khẩn trương ổn định tổ chức; hoàn thành việc bàn giao tài sản, tài liệu, hồ sơ công việc; rà soát các nhiệm vụ trọng tâm quý IV và cả năm 2026; xây dựng Quy chế làm việc của các phòng chuyên môn trong thời gian sớm nhất.

Đối với người đứng đầu các phòng chuyên môn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo cần phát huy vai trò nêu gương, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tổ chức thực hiện công việc, chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị các cán bộ, công chức, tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động nghiên cứu nhiệm vụ mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đồng thời giữ gìn thái độ chuẩn mực, văn minh trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân.

Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Hoàng Liệt là bước tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, chuyên sâu, hiệu quả; góp phần xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.