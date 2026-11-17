Theo Bảo hiểm xã hội cơ sở Hoàng Mai, trong hơn 4.300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang đăng ký hoạt động trên địa bàn phường Hoàng Liệt, có 490 đơn vị bị đưa vào danh sách chậm đóng bảo hiểm từ 2 tháng trở lên.

Tình trạng nợ đọng diễn ra ở nhiều loại hình đơn vị, bao gồm công ty cổ phần, công ty TNHH, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở giáo dục mầm non tư thục và phòng khám. Các khoản nợ bao gồm BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN).

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp có số tiền nợ lên tới hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, Công ty CP Đầu tư thương mại VN39 nợ hơn 732 triệu đồng; Công ty CP LICOGI 12 nợ hơn 453 triệu đồng, với 101 lao động; Công ty TNHH Thiết kế Trần Anh nợ hơn 446 triệu đồng, với thời gian chậm đóng lên tới 109 tháng - đây cũng là đơn vị có thời gian chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN lâu nhất trong danh sách được công bố.

Cán bộ BHXH cơ sở Hoàng Mai tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tới người lao động tự do. Ảnh: BHXH cơ sở Hoàng Mai

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị khác cũng có thời gian nợ kéo dài 29 tháng, như Lớp mẫu giáo độc lập Vườn Xanh 2 (nợ hơn 180 triệu đồng), Công ty CP AMADA XTREME VIỆT NAM (hơn 124 triệu đồng) và Công ty CP Xuất nhập khẩu và Thương mại BMC (hơn 125 triệu đồng).

Việc các doanh nghiệp và hộ kinh doanh chậm đóng BHXH, BHYT không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế mà còn làm gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hay chốt sổ bảo hiểm khi người lao động nghỉ việc.

Trước tình hình trên, UBND phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội cơ sở Hoàng Mai đã công khai danh sách các đơn vị vi phạm, đồng thời yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục số tiền chậm đóng.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đôn đốc, phối hợp kiểm tra và áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm, nhằm đảm bảo an sinh xã hội và quyền lợi thiết thực cho người lao động trên địa bàn.