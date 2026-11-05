Phường Hoàng Liệt chú trọng xây dựng trường chất lượng cao

Các đoàn khách quốc tế thường xuyên đến thăm thầy và trò Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (phường Hoàng Liệt). Ảnh: HL

Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường học

Những năm qua, phường Hoàng Liệt đã quan tâm đầu tư xây dựng nhiều cơ sở giáo dục công lập, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 20.000 học sinh trên địa bàn.Trong đó, có Trường Tiểu học Chu Văn An (năm 2017), Trường Tiểu học Linh Đàm (năm 2021), Trường Mầm non Họa Mi (năm 2024) và Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (năm 2025). Ngoài ra, trên địa bàn phường còn có Trường THPT Việt Nam - Ba Lan do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quản lý.

Trước nhu cầu ngày càng cao về trường lớp, Đảng bộ phường Hoàng Liệt đã ban hành nghị quyết về đầu tư xây dựng thêm 1 trường THCS và 1 trường mầm non. Đồng thời, địa phương hướng tới xây dựng các trường công lập CLC cho cả 3 cấp học, gồm mầm non, tiểu học và THCS. Trước mắt, phường tập trung nguồn lực cho Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Việt Nam - Ba Lan. Phấn đấu hết năm học này, Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái được thành phố công nhận là trường CLC đầu tiên trên địa bàn.

Phường Hoàng Liệt tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: VB

Hiện nay, phường Hoàng Liệt đang dồn lực đẩy nhanh giai đoạn 2 của dự án, với diện tích mở rộng hơn 14.000m², phấn đấu đưa ngôi trường trở thành cơ sở giáo dục công lập hiện đại, đáp ứngđiều kiện chuẩn CLC về cơ sở vật chất.

Về chất lượng chuyên môn, điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Việt Nam - Ba Lan năm học này là 23,75/30 điểm, đứng thứ 18 trong toàn thành phố. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố lớp 12 năm học 2026-2027, nhà trường có 33 học sinh tham dự và đều đạt giải, gồm: 1 giải Nhất, 9 giải Nhì, 8 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Quyết tâm về đích

Tuy mới thành lập được 2 năm, cơ sở vật chất hiện đại là lợi thế để Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái nâng cao và đổi mới hoạt động giáo dục cho gần 2.000 học sinh (45 lớp). Nhà trường có phòng thư viện rộng rãi với nhiều đầu sách, tạo không gian đọc, khơi gợi niềm yêu thích khám phá. Phòng tin học được trang bị máy tính đồng bộ phục vụ học tập, giúp học sinh tiếp cận công nghệ và rèn luyện kỹ năng số. Phòng âm nhạc mở ra không gian phát triển năng khiếu; sân trường xanh mát đáp ứng nhu cầu vui chơi, vận động, góp phần tạo môi trường học tập gần gũi, tích cực.

Thư viện Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái có nhiều đầu sách và không gian đọc hiện đại. Ảnh: TA

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trường CLC vào năm 2027, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái đã xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể, chú trọng chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học đại trà, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và cải thiện chất lượng đầu ra. Cùng với kiến thức, nhà trường tăng cường trải nghiệm thực tế, giáo dục kỹ năng sống, đổi mới sinh hoạt dưới cờ thành những không gian học tập văn hóa phong phú.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thúy Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, cho biết: Trong 5 tiêu chuẩn của trường CLC, tiêu chuẩn thứ 2 về cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên là thử thách lớn nhất với nhà trường. Do đó, Ban Giám hiệu đã cụ thể hóa từng vị trí để phấn đấu đạt chuẩn.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Bùi Thị Ngọc Thủy chia sẻ, để trường đạt chuẩn CLC, ngoài điều kiện cơ sở vật chất còn đòi hỏi sự bền bỉ của cả thầy và trò, trong đó, giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, học sinh chủ động học tập, rèn luyện.

"Với định hướng rõ ràng, Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái đang nỗ lực biến lợi thế cơ sở vật chất thành đòn bẩy để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định", bà Bùi Thị Ngọc Thủy cho biết.