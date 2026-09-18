Phường Hoàng Liệt chủ động xây dựng trường học an toàn, thân thiện

Năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục và Đào tạo phường Hoàng Liệt có 10 trường (trong đó có 6 trường công lập (bao gồm cả THPT Việt Nam-Ba Lan), 4 trường ngoài công lập) cùng 64 nhóm trẻ tư thục, với tổng số học sinh khoảng 22.000 em. Trong đó, trường THCS Hoàng Liệt với 121 lớp, 6.166 học sinh là cơ sở giáo dục công lập lớn nhất Hà Nội và thứ nhì toàn quốc.

Phường Hoàng Liệt có 10 trường (trong đó có 6 trường công lập (bao gồm cả THPT Việt Nam-Ba Lan), 4 trường ngoài công lập) cùng 64 nhóm trẻ tư thục, với tổng số học sinh khoảng 22.000 em. Ảnh TA.

Ngay từ đầu năm học, Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Liệt đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn; phối hợp với lực lượng công an, các đoàn thể bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) khu vực cổng trường, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội xâm nhập.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển xã hội học tập, duy trì hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư học tập; phối hợp tu sửa cơ sở vật chất, vận động nguồn lực xã hội hóa giáo dục để hỗ trợ điều kiện dạy và học, tiếp sức cho học sinh khó khăn.

Siết chặt an ninh cổng trường

Tại Hội nghị giao ban công tác bảo đảm ANTT trường học vừa qua giữa chính quyền, công an và người đứng đầu các cơ sở giáo dục, Thiếu tá Đinh Văn Cường, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt khẳng định: Mối liên kết giữa lực lượng thực thi pháp luật và nhà trường không thể dừng lại ở những biên bản phối hợp mang tính hình thức. Biện pháp được lãnh đạo CAP Hoàng Liệt đặt ra là giao quyền và gắn trách nhiệm trực tiếp cho lực lượng Cảnh sát khu vực cùng lực lượng An ninh CAP.

Lực lượng CAP Hoàng Liệt sẽ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ảnh HL.

Mỗi cảnh sát khu vực phải bám sát từng cơ sở giáo dục trên địa bàn phụ trách, thiết lập kênh thông tin tức thời 24/7 với Ban Giám hiệu. Trọng tâm tác chiến là phòng ngừa từ sớm: Nhận diện xung đột học đường từ khi mới manh nha, triệt phá các điểm tụ tập hàng quán không rõ nguồn gốc gây cản trở tầm nhìn và lối đi của học sinh.

Thực tế tại phường Hoàng Liệt cho thấy, nếu không dẹp bỏ triệt để các cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè xung quanh cổng trường, các điểm trường nằm gần nhau sẽ rất dễ xảy ra ách tắc giao thông vào giờ cao điểm. Theo Thiếu tá Đinh Văn Cường, việc xử lý vi phạm trật tự đô thị tại các cổng trường trên địa bàn phải được đo bằng kết quả cụ thể: Lòng đường thông thoáng, vỉa hè được trả lại cho học sinh đi bộ, bố trí khu vực đón - trả học sinh hợp lý, bảo đảm tuyệt đối không có "điểm mù" về an ninh, trật tự.

Ứng dụng công nghệ giám sát

Không chỉ dừng lại ở trật tự ngoài cổng trường, bài toán an toàn học đường năm học 2026 - 2027 tại Hoàng Liệt mở rộng sâu vào bên trong: Chất lượng bữa ăn bán trú và vệ sinh an toàn thực phẩm cho tất cả các cơ sở giáo dục, không phân biệt công lập, dân lập hay tư thục. Liên tục từ ngày đầu học sinh ăn bán trú, bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cùng đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường trực tiếp kiểm tra tại các trường học. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, điểm cốt lõi là phải kiểm soát tận gốc chuỗi cung ứng thực phẩm vào các bếp ăn tập thể, công khai và minh bạch toàn bộ quá trình thực hiện.

Liên tục từ ngày đầu học sinh ăn bán trú, phường Hoàng Liệt đã tổ chức nhiều đoàn trực tiếp kiểm tra tại các trường học. Ảnh: HL.

Theo đó, phường Hoàng Liệt yêu cầu thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia giám sát của đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh. Việc để phụ huynh cùng vào cuộc kiểm tra nguồn gốc, hạn sử dụng và quy trình chế biến thực phẩm bán trú là giải pháp minh bạch hóa hiệu quả nhất, loại bỏ nguy cơ thông đồng hay lơ là kiểm dịch.

Song song đó, công nghệ được đưa vào để bịt kín lỗ hổng giám sát của con người. Hệ thống camera an ninh đô thị của CAP kết nối với hệ thống camera giám sát của nhà trường sẽ quét liên tục không gian trước cổng trường và các nút giao phụ cận. Dữ liệu hình ảnh không chỉ phục vụ phạt nguội các hành vi dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường buôn bán, mà còn là căn cứ truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm từ các gánh hàng rong quanh trường.

Lực lượng Công an phường và các nhà trường thống nhất chuyển đổi nội dung tuyên truyền theo hướng trực quan, phân hóa chính xác theo lứa tuổi: Học sinh mầm non, tiểu học được trang bị kỹ năng tự bảo vệ và nhận diện nguy cơ; học sinh trung học được phổ cập quy định giao thông và phòng chống bạo lực học đường trên không gian mạng. Với những trường sau sáp nhập hoặc có quy mô lớn, chính quyền yêu cầu hiệu trưởng phải xây dựng biện pháp quản trị đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý học sinh. Các trường học, nhất là cấp THCS, THPT trên địa bàn, đều phải chủ động phân công theo dõi thái độ và tương tác của học sinh trên không gian mạng để kịp thời uốn nắn.

Bảo đảm an toàn cho 22.000 học sinh Hoàng Liệt không phải khẩu hiệu hành chính, mà là thước đo năng lực điều hành đô thị của chính quyền cơ sở. Khi Cảnh sát khu vực, Phòng Văn hóa - Xã hội và Ban Giám hiệu cùng vào cuộc, áp lực an toàn học đường mới có thể chuyển hóa thành một môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương và đúng quy chuẩn.