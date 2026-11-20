Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị (đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ) được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Đây là công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, đóng vai trò huyết mạch trong việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cửa ngõ phía Nam, đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ.

Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn đi bàn giao mốc tại hiện trường. Ảnh: AT

Đoạn tuyến đi qua địa phận phường Hoàng Liệt có tổng chiều dài khoảng 2.102 m, quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 m. Để phục vụ dự án, tổng diện tích đất phải thực hiện thu hồi trên địa bàn phường là 110.265,2 m². Cơ cấu diện tích thu hồi bao gồm nhiều loại hình sử dụng đất khác nhau: 11.674,1 m² đất ở đô thị liên quan đến 194 hộ gia đình, cá nhân; 1.166,6 m² đất nông nghiệp của 4 hộ gia đình, cá nhân; 4.015,6 m² đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của 7 cơ quan, tổ chức. Cụ thể, gồm: Đình làng Tứ Kỳ, Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 1, Xí nghiệp 10-10, Công ty thủy lợi, Hợp tác xã Công nghiệp Hoàng Phúc, Hợp tác xã Công nghiệp 19-5 và Hội Người mù); cùng 93.231,7 m² với 18 thửa đất công do UBND phường Hoàng Liệt trực tiếp quản lý.

Ngày 31-10, UBND phường Hoàng Liệt tổ chức chi trả hơn 109,6 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 14 hộ gia đình. Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thi công trước một số điểm cầu và nút giao quan trọng, UBND phường Hoàng Liệt đã tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường.

Đợt này, UBND phường Hoàng Liệt đã bàn giao cho chủ đầu tư tổng diện tích 25.917,2 m², trải dài trên 1,4 km trong tổng số 2,1 km tuyến qua địa bàn (tương đương 67% chiều dài tuyến). Phần diện tích này bao gồm toàn bộ quỹ đất công do UBND phường quản lý, diện tích đất của 7 tổ chức, cùng phần diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân đã hoàn tất việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và các hộ dân đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng sớm.

Song song với công tác tiếp nhận mặt bằng, công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân được chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Hàng trăm tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã được chuẩn bị sẵn sàng và trực tiếp giải ngân, chi trả kịp thời đến tay các hộ dân ngay sau khi phương án được phê duyệt.

Phường Hoàng Liệt cam kết địa phương sẽ tập trung dồn lực để hoàn thành dứt điểm toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% diện tích dự án cho chủ đầu tư ngay trong tháng 11-2026. Ảnh minh họa

Tại buổi lễ bàn giao, đại diện Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đã ký biên bản tiếp nhận toàn bộ phần diện tích 25.917,2 m². Theo quy định, ngay sau khi tiếp nhận, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức rào chắn, quản lý chặt chẽ ranh giới mặt bằng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, đổ trộm phế thải, đồng thời khẩn trương huy động máy móc, nhân lực để triển khai các hạng mục thi công đảm bảo tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại hiện trường, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, nhấn mạnh việc bàn giao được 67% chiều dài tuyến là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các tổ công tác giải phóng mặt bằng và tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của nhân dân địa phương.

Đối với phần diện tích còn lại liên quan đến các hộ dân đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định UBND phường sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, tháo gỡ kịp thời từng vướng mắc cụ thể trong công tác xác nhận nguồn gốc đất và chi trả kinh phí.

"Chúng tôi sẽ tập trung dồn lực để hoàn thành dứt điểm toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% diện tích dự án cho chủ đầu tư ngay trong tháng 11-2026", Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cam kết.