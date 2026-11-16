Phường Hoàn Kiếm tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Lãnh đạo phường Hoàn Kiếm chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang thông tin, năm học 2025-2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng tự hào. Trong đó, đội ngũ nhà giáo của phường đạt nhiều giải cao tại hội thi giáo viên giỏi thành phố; học sinh Hoàn Kiếm tỏa sáng trên nhiều sân chơi thành phố, toàn quốc và quốc tế. Năm học 2026-2027 mở ra với nhiều đổi thay, từ 18 trường, phường Hoàn Kiếm nay có 8 trường công lập. Những ngày đầu năm học, với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường, việc ổn định sau sắp xếp và triển khai các mô hình, chương trình giáo dục mới bước đầu đạt kết quả tốt.

Hướng tới ngày 20-11 năm nay, UBND phường tổ chức chuỗi hoạt động tri ân thiết thực, ý nghĩa: Hội diễn “Thầy cô trong trái tim em”, hội thi “Sắc màu tri ân”, chương trình gặp mặt cán bộ quản lý ngành giáo dục...

Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trương Thị Thanh Nhàn trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp thành phố cho các nhà giáo. Ảnh: PV

Năm 2026, trong số 51 cá nhân được Chủ tịch UBND phường công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, có tới 45 gương thuộc ngành giáo dục - từ cán bộ quản lý, thầy cô giáo, nhân viên y tế, nhân viên cấp dưỡng đến 6 em học sinh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường đánh giá, đó là những cô giáo tận tụy với từng học trò, những nhân viên chăm chút cho từng bữa ăn, giấc ngủ của trẻ, và những em học sinh nhỏ tuổi đã biết sẻ chia, giúp đỡ người khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh đề nghị trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo phường tiếp tục ổn định, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các nhà trường sau sắp xếp; xây dựng văn hóa nhà trường đoàn kết, nhân ái, để mỗi ngôi trường thực sự là mái nhà hạnh phúc của thầy và trò.

Song song với đó chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực, tâm huyết; thực hiện đầy đủ chính sách theo Luật Nhà giáo, tạo điều kiện để các thầy cô yên tâm học tập, bồi dưỡng, đổi mới phương pháp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy; đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, nếp sống thanh lịch, văn minh và phát huy giá trị di sản văn hóa Hoàn Kiếm trong giáo dục học sinh.

Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Thị Ngọc Anh trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp phường cho các nhà giáo. Ảnh: PV

Tại chương trình, UBND phường đã công bố các quyết định, trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp thành phố và danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp phường. Nhân dịp này, lãnh đạo phường cũng tặng quà tri ân các cơ sở giáo dục, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người.