Phường Hoàn Kiếm trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành. Ảnh: PV

Trong dịp này, Đảng bộ phường Hoàn Kiếm vinh dự có 450 đồng chí được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Đảng ủy phường tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng làm 2 đợt. Sáng 6-11, Đảng ủy phường tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 192 đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu từ 35 năm tuổi Đảng tới 65 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, sự kiên trung, tận tụy và những đóng góp của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân các bác, các đồng chí đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ phường Hoàn Kiếm và Đảng bộ thành phố Hà Nội; thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về sự đóng góp của các bác, các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đảng viên lão thành phường Hoàn Kiếm nhận Huy hiệu 60, 55, 50, 45 năm tuổi Đảng. Ảnh: PV

Các bác, các đồng chí là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, môi trường nào đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó. Khi trở về sinh hoạt tại địa phương, nhiều đồng chí sức khỏe đã giảm sút, nhưng vẫn luôn giữ gìn phẩm chất người đảng viên, gương mẫu trong cuộc sống, tích cực động viên con cháu và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các phong trào tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàn Kiếm mong muốn các bác, các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng hôm nay tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng phường Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.