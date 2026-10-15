Phường Hoàn Kiếm trao quyết định thành lập các tổ chức cơ sở đảng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trao quyết định thành lập các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ phường. Ảnh: PV

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Hoàn Kiếm đã công bố: Quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND phường, Chi bộ Trường Tiểu học Tràng An; Quyết định thành lập các chi bộ phòng, ban, đơn vị trực thuộc Đảng ủy phường, thành lập Đảng bộ Trường Tiểu học Tràng An; Quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư Đảng bộ Trường Tiểu học Tràng An; Quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp phường; Quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn cho biết, việc kết thúc hoạt động của 2 đảng bộ và thành lập các chi bộ trực thuộc nhằm giảm cấp trung gian, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy đối với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, việc thành lập Đảng bộ Trường Tiểu học Tràng An, kiện toàn nhân sự Đảng ủy Doanh nghiệp phường nhằm bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, phát triển đảng viên của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường.

Việc kiện toàn không đơn thuần thay đổi mô hình tổ chức, nhân sự mà hướng tới mục tiêu xuyên suốt là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng các cấp ủy thực sự là hạt nhân chính trị tại cơ quan, đơn vị. Sau sắp xếp, Đảng bộ phường Hoàn Kiếm có 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trao quyết định thành lập các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ phường. Ảnh: PV

Để việc kiện toàn tổ chức thực sự tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn đề nghị 14 chi bộ mới thành lập, khẩn trương hoàn thành việc tiếp nhận, quản lý đảng viên, hồ sơ, tài liệu; ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể; Duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm nêu gương của bí thư, cấp ủy viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng bắt tay ngay vào công việc, tập trung lãnh đạo hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, chủ động chuẩn bị chương trình công tác năm 2027. Đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn nhấn mạnh, mỗi tổ chức đảng sau kiện toàn phải mạnh hơn về năng lực lãnh đạo, rõ hơn về trách nhiệm và hiệu quả hơn trong hoạt động, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Hoàn Kiếm trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.