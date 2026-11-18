Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, những năm qua, MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm đã thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Mặt trận cùng với các tổ chức chính trị xã hội trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trương Thị Thanh Nhàn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Thị Ngọc Anh biểu dương, khen thưởng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2026. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, làm nòng cốt trong các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Trong mọi hoạt động, Mặt trận đều chủ động tham mưu cho Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và đánh giá cao sự chủ động, đổi mới, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ kỷ niệm. Ảnh: PV

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Thị Phương Hoa đề nghị MTTQ phường tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng gần dân, sát dân, hướng mạnh về địa bàn dân cư; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: PV

Song song với đó, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình, phát huy tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm và sự tham gia chủ động của mỗi người dân đối với các hoạt động tại địa phương; gắn xây dựng khối đại đoàn kết với xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy tắc ứng xử, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan di tích và các giá trị văn hoá truyền thống; xác định việc xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh phải bắt đầu từ những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống hàng ngày.

Tại lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc"; biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2026; khen thưởng tri ân các tập thể, cá nhân có những đóng góp nổi bật, đồng hành cùng MTTQ Việt Nam phường trong công tác đảm bảo an sinh xã hội năm 2026.

Lãnh đạo phường Hoàn Kiếm trao biển công trình sửa chữa Nhà Đại đoàn kết tại 22 Tràng Tiền. Ảnh: PV

Cũng trong sáng 18-11, phường Hoàn Kiếm tổ chức gắn biển công trình sửa chữa Nhà Đại đoàn kết tại 22 Tràng Tiền. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các nhà tài trợ đã trao những phần quà ý nghĩa tặng gia đình chị Nguyễn Thị Linh.