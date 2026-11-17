Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Tháng hành động năm 2026. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang thông tin, năm 2026, Tháng hành động vì bình đẳng giới được triển khai với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Đây là thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc, phản ánh đúng yêu cầu của thời đại, khẳng định vai trò thiết yếu của việc tạo cơ hội ngang bằng cho cả nam và nữ trong lĩnh vực cốt lõi nhất của đời sống.

Bà Nguyễn Hồng Trang nhấn mạnh, bình đẳng giới trong lao động không chỉ là vấn đề nhân quyền mà còn là chìa khóa, là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khi phụ nữ và nam giới có cơ hội việc làm ngang nhau, được trả lương công bằng, được làm việc trong một môi trường an toàn, không có bạo lực và quấy rối thì chúng ta đang xây dựng nền tảng vững chắc cho một khu dân cư văn minh, một xã hội tiến bộ và công bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Phát biểu hưởng ứng tại sự kiện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàn Kiếm Đỗ Thị Ngọc chia sẻ 3 thông điệp là phương châm hành động của Hội: Bình đẳng giới là quyền, là cơ hội và là trách nhiệm của tất cả chúng ta; Không định kiến giới, không phân biệt đối xử, không im lặng trước bạo lực; Tôn trọng phụ nữ, bảo vệ trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn, xã hội văn minh.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường mong muốn các doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng môi trường lao động bình đẳng, tạo cơ hội phát triển cho lao động nữ; nam giới tích cực chia sẻ trách nhiệm trong gia đình; mỗi người dân hãy trở thành một tuyên truyền viên về bình đẳng giới, một người có trách nhiệm trong phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên phổ biến các quy định, chính sách về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Ảnh: PV

Để Tháng hành động năm 2026 thực sự lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của cộng đồng.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết thêm, trong dịp này địa phương sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động với các hình thức phù hợp, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp, các hoạt động của Tháng hành động trên hệ thống thông tin cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế; lồng ghép với hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao, tập huấn, với những nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2026...