Phường Hoàn Kiếm tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: PV

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ dân phố trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, đây cũng là dịp để Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo cả 4 trục nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn đời sống nhân dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường Hoàn Kiếm đã tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng sâu sát cơ sở, hướng mạnh về tổ dân phố.

Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đúng tiến độ. Phường đã hoàn thành việc sắp xếp 72 tổ dân phố còn 28 tổ, đồng thời kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở; sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập; thành lập các đảng bộ trực thuộc cơ sở và bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của thành phố.

Bên cạnh đó, công tác thu chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, đúng quy định, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Tổng thu ngân sách phường 9 tháng đạt 7.605 tỷ đồng, bằng 75% dự toán năm; giải ngân đầu tư công đến hết tháng 9-2026 đạt 834,776 tỷ, đạt tỷ lệ 85,4% kế hoạch.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao thuộc các lĩnh vực công tác của Đảng, chính quyền, MTTQ và được Thường trực Đảng ủy phường tiếp thu, giải đáp trực tiếp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh lưu ý, địa phương cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo đà cho các năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2025 - 2030. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ cơ sở và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường mong muốn thường xuyên nhận được những ý kiến đóng góp, phản ánh, kiến nghị của các bác, các đồng chí cán bộ cơ sở về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị và trên các lĩnh vực công tác; đồng thời sẽ tổ chức giao ban định kỳ hàng quý với tổ dân phố để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xây dựng phường Hoàn Kiếm ngày càng giàu mạnh, bản sắc, văn minh, vì mục tiêu nhân dân hạnh phúc.